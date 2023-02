Ford Mustang Mach-E krijgt dit jaar LFP-accu

LFP-accu’s (lithiumijzerfosfaat) bevatten minder zeldzame aardmetalen en hebben een wat andere gebruiksaanwijzing dan de gebruikelijker NCM-accu’s. Tesla gebruikt ‘LFP’ ook in de eenvoudigste uitvoeringen van de Model 3 en Model Y en daar zou het mogelijk zijn om zonder overmatige accuslijtage tot 100 procent te laden, daar waar dat bij andere accusoorten wordt afgeraden.

Bij Ford gaat het bij de al eerder aangekondigde LFP-accu's vooral om kostenbesparing, volgens het merk ook voor de klant. “Het huidige assortiment elektrische voertuigen van Ford heeft voor een enorme vraag gezorgd. We komen met de LFP- en NCM‑accu’s onze beloften na. Dankzij deze geavanceerde, duurzame accu’s die door toenemende productie op termijn steeds goedkoper worden, gaan duizenden en binnenkort miljoenen klanten profiteren van de voordelen die elektrische Fords bieden”, zegt Jim Farley, president en CEO van Ford.

Fords vooralsnog enige personenauto-EV in Europa, de Mustang Mach-E, moet nog dit jaar leverbaar worden met LFP-accu. Gezien de uitspraken van Ford vermoeden we dat dit de komst van een nieuw instapmodel betekent, wat ten opzichte van de Europese en Amerikaanse (Tesla) concurrentie zeker geen kwaad kan. Met een vanafprijs van zo’n 58 mille is de Mustang momenteel vrij prijzig in vergelijking met de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Volkswagens ID4 en ID5 en de Tesla Model Y. In de VS komt er ook al snel een F-150 Lightning met LFP-accu op de markt.

Hoe serieus Ford dit hele LFP-project neemt, blijkt wel uit hun investeringen. De fabrikant investeert maar liefst 3,5 miljard dollar in een fabriek in Michigan die zich compleet gaat toeleggen op de productie van LFP-accu’s. De opening is in 2026.

Meer winst

Hoewel het niet met zo veel woorden wordt gezegd, lijkt het erop dat deze LFP-plannen onderdeel zijn van de strijd van Ford om (meer) winst te maken op EV’s. Vooralsnog blijkt het lastig om de elektrische modellen op een voor Ford gunstige manier in de markt te zetten. Automotive News meldt dan ook dat het merk inzet op onder meer het stroomlijnen van het productieproces. Het aantal onderdelen moet omlaag, precies zoals het ‘grote voorbeeld’ Tesla dat al jaren met succes doet. Een andere manier om kosten te besparen zou het stroomlijnen van de auto’s zelf zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar het betekent dat er minder accu’s nodig zijn om een vergelijkbare actieradius te behalen.