Ford komt met 'coronaschermen' voor Transit

Verspreiding van het coronavirus vindt vooral plaats in (kleine) slecht geventileerde ruimtes. Een auto is in dat opzicht dus een potentieel gevaarlijke plek. Er wordt daarom al een tijdje gewerkt met schermen tussen de passagiers, zoals in Nederland bijvoorbeeld ook het geval is bij veel rijscholen. Ford helpt zijn klanten graag een handje en komt nu met schermen die perfect in de Transit of Tourneo (de diverse varianten daarvan) passen.

Er zijn door Ford meerdere schermen uitgewerkt. Zo is er een variant die de passagiers voorin van elkaar scheidt, maar ook een scherm voor tussen de voorste zitrij en daarachter. Ook voor verdere zitrijen zijn speciale schermen om de zitrijen van elkaar te scheiden of de passagiers op dezelfde zitrij. De schermen zijn eenvoudig met zuignappen en elastieken met haken te bevestigen.

Wat het kost, is nog niet helemaal helder. Voor de Nederlandse markt biedt het overigens maar voor een deel een oplossing. Hier is het niet toegestaan om bestuurder en bijrijder voorin van elkaar te scheiden. Schermen tussen de zitrijen mogen wel. Het is hier in Nederland ook niet verplicht. In personenauto's mogen weer meerdere mensen uit verschillende huishoudens zitten zonder enige vorm van bescherming, al wordt een niet-medisch mondkapje wel geadviseerd. In (taxi)busjes (dus ook de Transit) is het dragen van een dergelijk mondkapje wel verplicht. De plaatsing van schermen verandert dit niet en is dus puur een optionele extra maatregel waarvan je zelf kunt bepalen of je dat nodig vindt.