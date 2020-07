De nieuwe coronaregels in auto's, taxi's en bussen

Het is 1 juli en dat betekent dat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus weer verder versoepeld zijn. Wat houdt dat in als je in een (les)auto, taxi, of bus zit?

Er mag weer meer en het wordt daarmee ook weer een stukje eenvoudiger om je aan de coronaregels te houden in de auto. Kort gezegd kun je weer gewoon met iedereen in je auto op pad. Ook als je niet uit hetzelfde huishouden komt. Het enige dat nog geldt, is dat geadviseerd wordt om een niet-medisch mondkapje te dragen als je werkelijk met verschillende huishoudens in de auto zit. Het maakt daarbij verder niet uit of het om een eigen auto of een huur- of deelauto gaat.

Voor lesauto's wordt het ook duidelijk soepeler. Voortaan mogen daarin ook weer meerdere leerlingen tegelijk aanwezig zijn, al moet in dat geval wel vooraf een gezondheidscheck doorlopen worden en moeten er dan mondkapjes gedragen worden. Opvallend genoeg is het dragen van een mondkapje niet verplicht als enkel één leerling en de instructeur samen in de auto zitten.

In taxi's, busjes en touringcars mogen alle zitplaatsen weer gebruikt worden. Ook hier is een niet-medisch mondkapje verplicht en vindt er vooraf een gezondheidscheck plaats. Bovendien wordt er zoveel mogelijk met reservering gewerkt. Ook wanneer je een personenbusje of een touringcar huurt, geldt de verplichte gezondheidscheck en de mondkapjesplicht. Dit omdat er vaak veel meer mensen in mee kunnen rijden dan in een reguliere personenauto.

Kortom; er is weer veel mogelijk, maar mondkapjes zijn het advies of soms dus zelfs nog verplicht. Wie met een groepje in een personenauto stapt, kan in principe weer zonder voorzorgsmaatregelen op pad. In lesauto's, taxi's en bussen is het dus nog wel even goed opletten of je volgens de regels handelt.