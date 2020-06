Ford kiest opmerkelijke onthullingsdatum Bronco

Eigenlijk hadden we de Bronco en de kleinere Bronco Sport allang verwacht. De auto's stonden op de rol om afgelopen voorjaar al onthuld te worden, maar uiteraard had de wereld even andere dingen aan het hoofd de afgelopen maanden. Nu gaat het dan toch gebeuren, op 9 juli om precies te zijn. Dat bevestigt Ford onder andere aan The Detroit Press. Daarbij laat de fabrikant ook direct weten dat die datum toch echt klopt, ook al is het een voor de Bronco wat beladen datum. Het is namelijk de verjaardag van O.J. Simpson. Volgens Ford is het 'puur toeval' dat dit samenvalt.

De Bronco is onlosmakelijk verbonden aan O.J. Simpson, want het was die auto waarmee de voormalig American Football-speler vluchtte van de politie toen hij ingerekend zou worden op verdenking van de moord op zijn ex-vrouw. Uiteindelijk leverde vluchtpoging hem niks op, maar de beelden van de witte Bronco op de snelwegen in en rond Los Angeles werden wereldberoemd.

Hoe dan ook, nog iets meer dan drie weken en dan krijgen we de Bronco anno 2020 in z'n geheel te zien. Een grote verrassing zal dat overigens niet meer zijn, want de auto werd al een aardig tijdje geleden open en bloot vastgelegd. Ook de kleinere Bronco Sport is al geen geheim meer. Wat nog wel onduidelijk is, is of we de Bronco hier via de reguliere weg op gele platen kunnen krijgen. Op een productplanning van Ford is te zien dat zowel de Bronco als Bronco Sport niet voor Europa zijn. Ford Nederland kon nog niet bevestigen of de auto's wel of niet deze kant op komen.