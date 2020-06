'Ford Bronco en Bronco Sport niet bestemd voor Europa'

De nog steeds te onthullen Ford Bronco en diens kleine broertje, de Bronco Sport, wekken al een tijdje de belangtelling. Zowel de Bronco als de Bronco Sport is al volledig in beeld verschenen en - eerlijk is eerlijk - het ziet er allemaal veelbelovend uit. Vooral de Bronco moet de retro-enthousiastelingen toch aanspreken. Helaas is er slecht nieuws: het lijkt erop dat we hier in Europa achter het net vissen. Automotive News heeft de hand weten te leggen op een introductieplanning van Ford en daarop is te zien dat beide SUV's aan onze neus voorbij gaan.

Een ander opvallend detail is dat Ford van plan is om de Explorer en Kuga op de Chinese markt te introduceren. Daar hebben ze echter al een Explorer, maar dat is niet veel meer dan de Kuga met een iets ander neusje. De werkelijke Explorer en de Kuga, zoals wij die kennen, komen dus op den duur onder hun eigen naam op de Chinese markt.