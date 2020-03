Ford Bronco Sport vanuit alle hoeken

Ook de ‘mildere’ versie van de gloednieuwe Ford Bronco laat zich voor zijn officiële onthulling zien. In tegenstelling tot de robuustere Bronco is de Sport al vanuit élke hoek te zien!

Dat Ford met een nieuwe Bronco-reeks komt, kan ondertussen geen groot geheim meer zijn. Dit model werd tot 1996 gevoerd en liet in 2004 kort van zich horen als concept, maar productieplannen bleven uit. Eind 2016 werd bevestigd dat Ford weer aan de slag ging met de modelnaam, maar vervolgens bleef het toch weer angstvallig stil. Twee jaar geleden begon Ford vervolgens met een teasercampagne en sindsdien is de auto in uiteenlopende vormen gecamoufleerd op de gevoelige plaat vastgelegd. Na al die tijd wordt nu - onofficieel - duidelijk hoe de Bronco eruit ziet, want via het Amerikaanse Broncosportforum lekken veel foto’s uit.

Voor een klein beetje verduidelijking: Ford komt (op het eerste oog) met twee versies. De echte Bronco moeten we als echte offroader zien die het tegen auto’s als de Jeep Wrangler op gaat nemen. Daarnaast komt er ook een Bronco Sport; een meer cross-over-achtige voor in de stad. Hoewel het een mildere versie is, krijgt de Sport veel Bronco-invloeden. Zo vertonen beide neuzen veel gelijkenissen en krijgt de Bronco Sport ook een kunststof stootrand rondom. Hij staat alleen beduidend minder hoog op zijn wielen en krijgt hier en daar iets rondere vormen. Een groot reservewiel ontbreekt in de achterklep. De achterruit lijkt zich los te kunnen openen.

We hoeven naar verluidt niet lang meer te wachten op uitsluitsel. Ford zou deze maand de Bronco laten zien, waarna volgende maand de Bronco Sport volgt.