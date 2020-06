De Vluchtstrook: Ford Bronco

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In 2016 werd het officieel aangekondigd : de Ford Bronco keert terug. In Amerika lijkt men sindsdien collectief de adem in te houden, maar in Europa is de naam ‘Bronco’ lang niet zo bekend. De hoogste tijd om daar wat aan te doen.

Wie het Amerikaanse autonieuws ook maar een beetje volgt, zal doorhebben dat de Bronco aan de overkant van de oceaan echt ‘hot’ is. Dat heeft deels te maken met de huidige trends, want iedere ‘off-road-truck’ gaat in de VS momenteel als warm broodje over de toonbank. Jeep doet goede zaken met de Wrangler en de eveneens langverwachtte pick-up Gladiator, Toyota lokt klanten met de Tacoma en 4Runner in TRD-trim en Ford zelf schoot recht in de roos met de Raptor op F-150-basis.

Legendarisch

Die trend vertelt echter niet het hele verhaal, want de Ford Bronco heeft wel degelijk een legendarische status in de VS. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar 1965. Hoewel de spionagebeelden bevestigen dat de nieuwe Bronco er ook als vierdeurs komt, was de Bronco van de oude stempel een korte, hoge auto met slechts twee deuren. Dat is dan ook precies de reden dat de steeds verder geciviliseerde, vijfde generatie van het model in 1997 werd vervangen door de even grote, maar vijfdeurs Expedition.

Pick-up

De eerste Bronco was een concurrent van onder meer de Jeep CJ (‘Civilian Jeep’)-5, die op het oog nagenoeg identiek was aan de legendarische Willys-Jeep die in Europa de bevrijding inluidde. Net als die auto was de Bronco lekker compact, maar z’n vierkante koets met geïntegreerde wielkasten gaven ‘m wel een moderner uiterlijk. Om duidelijk te maken dat de Bronco overal uit de voeten moest kunnen, was vierwielaandrijving standaard. Voor de aandrijving was een zes-in-lijn verantwoordelijk, al verscheen er kort na de introductie ook een versie met, hoe kan het ook anders, een V8. De keuze uit deze twee motorsoorten zou gedurende vele decennia intact blijven. Behalve de typerende gesloten variant verscheen de oer-Bronco ook als (korte) pick-up en in een open uitvoering.

Afneembaar dak

Het was echter de gesloten ‘wagon’ die de Bronco z’n herkenbaarheid zou verlenen. In de vorm van onder meer de International Scout en Chevrolet Blazer waren er in de tweede helft van de 20e eeuw wel meer tweedeurs terreinauto’s, maar de Bronco hield deze carrosserievorm het langste vol. Het kenmerkende, doorgaans in wit uitgevoerde dak was bij alle generaties in meer of mindere mate afneembaar, al gebeurt dat net als bij ‘hard-top’-Wranglers meestal niet dagelijks. Dat dak betekende ook dat de Bronco geen hatchback is, maar een auto met een naar beneden openende 'tailgate' en een naar boven openende achterruit. Met recht een tweedeurs dus.

De vier generaties Bronco die zouden volgen na de eerste, verschenen achtereenvolgens in 1977, 1979, 1986 en 1991. Vanaf generatie twee rustte de Bronco op het chassis van de veel grotere F-150, maar de kenmerkende koetsvorm van de auto bleef intact. Ford verkocht steevast tienduizenden Bronco's per jaar, maar zag in de jaren '90 toch een langzaam dalende trend. De concurrentie ging zich steeds meer toeleggen op ruimere, vijfdeurs SUV's en terreinkwaliteiten werden steeds meer naar de achtergrond gedrongen. In plaats daarvan moest de moderne SUV vooral geschikt zijn als gezinsauto, een rol die de enorme nazaten van de Bronco tot op de dag van vandaag met verve vervullen in de VS.

Bronco Sport

De nieuwe Bronco wordt dan ook niet neergezet als een vervanger voor de 'verstandige' Explorer of Expedition, maar als een leuk, hip hebbeding met serieuze terreinkwaliteiten. Evengoed verschijnt er straks naast de tweedeursversie ook een vierdeursvariant, die net als bij de Wrangler en Defender ongetwijfeld het populairst zal blijken. Om het toch een echte Bronco te maken, krijgt de auto een extra ruige, vierkante koets en een verwijderbaar dak. Bovendien verschijnt er naast de reguliere Bronco ook een kleinere evenknie, de Bronco Sport. Dat lijkt een knap staaltje uitmelken, maar is wel degelijk historisch verantwoord. Vanaf 1984 voerde Ford namelijk de Bronco II, die eveneens als compacter alternatief voor de destijds wel erg groot gegroeide reguliere Bronco gold. De ‘II’ was gebaseerd op de Ranger, zoals dat in de nabije toekomst voor de reguliere Bronco lijkt te gaan gelden.

O. J. Simpson

Een verhaal over de Bronco is niet compleet zonder het noemen van de naam O. J. Simpson. Toen de American Football-speler op 17 juni 1994 op de vlucht sloeg voor de politie, resulteerde dat in ongetwijfeld de beroemdste achtervolging ooit. Niet minder dan 95 miljoen mensen keken live toe hoe Simpson aan de autoriteiten trachtte te ontspannen in, jawel, een witte Ford Bronco. Hoe dat precies zat, zie je hieronder.