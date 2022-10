Ford Bronco Raptor wordt sterkere Velociraptor 500

Bij Velociraptor denk je misschien eerder aan een reptiel uit de Jurassic Park-films, maar in de autowereld staat het gelijk aan heftige offroaders met de handtekening van Hennessey Performance. Vorig jaar maakten we bijvoorbeeld kennis met een Ford F-150 met vier wielen die de Velociraptor-badge mag dragen, onlangs verscheen er zelfs weer eentje met zes wielen. Dat Hennessey zich behalve op de F-150 ook graag op de Ford Bronco richt, bleek vorig jaar al wel. Toen hing het een maar liefst 750 pk sterke V8 in de Bronco en doopte 'm om tot V8 Velociraptor. De nu gepresenteerde Velociraptor 500 Bronco is wat milder.

Zoals de naam al aangeeft, heeft deze Bronco 500 Amerikaanse pk's om mee te spelen. Dat is dus minder dan de V8 Velociraptor, maar wel mooi bijna 20 procent meer dan de Bronco Raptor waar hij op gebaseerd is, normaal aan vermogen levert. Het koppel dat de 3.0 V6 maximaal mobiliseert komt nu uit op 745 Nm. Dat is een toename van bijna 150 Nm. Hennessey kreeg dat voor mekaar door de zespitter meer zuurstof te geven door verbeterde luchtinlaten, maar ook door een nieuwe forse intercooler en aangepast motormanagement.

Het oog wil ook wat en dus heeft Hennessey speciale tienspaaks offroadwielen ontwikkeld voor de Velociraptor 500 Bronco en zijn er ook speciale stickers leverbaar voor op de flanken. In het interieur tref je hoofdsteunen met Hennessey-logo's op de hoofdsteunen, vloermatten die tegen de meest barre omstandigheden kunnen en een 'unieke plaquette', dat laatste waarschijnlijk om aan te geven welk bouwnummer van de Velociraptor 500 het is. Het hele pretpakket is niet bepaald goedkoop: omgerekend betaal je in de VS ruim €33.000 voor de Velociraptor 500 Bronco. Let wel, dat is exclusief de Ford Bronco Raptor die als basis dient. Slik.