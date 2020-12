Ford 'Godzilla'-motor krijgt krachtiger broer

Vorig jaar lanceerde Ford een koppelrijke V8 voor in zijn Super Duty-pick-up-trucks. De dikke 7,3-liter is nu ook verkrijgbaar voor doe-het-zelvers, via het in Amerika bekende fenomeen ‘crate engine’. Belangrijker nieuws: er komt een nóg krachtiger blok.

De 7,3-liter (445 ‘cubic inch’, maar ook in Amerika spreekt men hier vaak van liters) werd geïntroduceerd in de F-250, F-350 en F-450, de grotere en zwaardere broertjes van de welbekende F-150. De motor volgt in de VS in feite een enorme V10 op en wordt daarom ook in de E-series, Fords langlopende bestelbus, geleverd.

De claim dat Amerikanen uit heel grote krachtbronnen relatief weinig vermogen halen is al heel lang achterhaald, maar gaat nog wel op voor deze specifieke 7.3. Dat heeft niets te maken met het kunnen van Ford, maar alles met de keuzes van het merk. Deze motor is vooral bedoeld voor echte werkpaarden, dus zijn koppel en betrouwbaarheid belangrijker. Het gigantische benzineblok levert 436 pk bij 5.500 toeren per minuut en 644 Nm bij 4.000 tpm, terwijl er vanaf 1.500 toeren al 542 Nm beschikbaar is.

Ford ziet echter wel andere toepassingen van dit blok voor zich, dus biedt het de motor ook als ‘crate engine’ aan. Dat betekent dat liefhebbers de krachtbron los bij Ford kunnen bestellen en ‘m dan – veelal in heftig gemodificeerde vorm – in een auto naar keuze kunnen lepelen. In onderstaande video legt Fords Mike Goodwin uit dat het niet alleen bij de motor zelf blijft, maar dat Ford ook zo ongeveer alle losse onderdelen gaat aanbieden. Zo kunnen thuisknutselaars zelf kiezen of ze het hele ding, alleen het blok of juist alleen wat aanbouwdelen willen toepassen op hun project.

Die liefhebbers van ouderwetse benzinepret zijn er kennelijk nog genoeg, want Ford pakt lekker door op dit vlak. Zo wordt er gewerkt aan een handgeschakelde versnellingsbak, als aanvulling op de reeds leverbare automaat. Ook belooft Goodwin een nog krachtiger ‘crate engine’. Waar de 7.3 als ‘Godzilla’ bekend staat, wordt de nieuwkomer veelzeggend ‘Megazilla’ genoemd. Of dat een nog grotere cilinderinhoud of juist andere ingrepen met zich meebrengt, is nog niet bekend.