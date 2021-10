Ford gaat Nugget-campers zelf leveren

De Nugget-campers zijn op zich niet nieuw, maar het feit dat Ford ze officieel aanbiedt is dat wel. De Nuggets zijn een product van Ford en de Duitse camperspecialist Westfalia. De campers zijn gebaseerd op de Transit Custom, het op één na grootste Transit-model uit de Ford-familie. De verschillende Nugget-modellen hebben als overeenkomst dat ze de Transit-koets grotendeels intact laten. Dat maakt de Nuggets tot compacte campers, vergelijkbaar met de Volkswagen California en Mercedes V-klasse Marco Polo.

De Nugget is er in veel verschillende uitvoeringen. Er is een versie met een hefdak, zoals de eerdergenoemde concurrenten die ook hebben. Er is echter ook een variant met een vast hoog dak, die daardoor een nogal opmerkelijk voorkomen heeft. De ‘hoge’ Nugget is er bovendien ook in een extra lange uitvoering. Elk model krijgt een driepersoonsbank op de tweede zitrij en een L-vormige keuken achterin mee. Ook krijgen alle uitvoeringen vier slaapplaatsen mee.

Voor ruige types is de Nugget er ook als Trial, een extra ruige uitvoering met een grille die doet denken aan die van de Ford Raptor. Vierwielaandrijving zit er evengoed niet op, maar een sperdifferentieel wel. Ford levert een aantal verschillende dieselmotoren in de Nugget en biedt keuze uit een handgeschakelde of een automatische versnellingsbak.

1 oktober lijkt een wat vreemd moment om een camper aan te kondigen, maar Ford stelt dat de Nugget dankzij een verwarmbare achterbank ook inzetbaar is als het wat kouder wordt. Deze bank kan worden omgetoverd tot bed en is ook dan te verwarmen, dus de kou zal dan inderdaad geen probleem meer zijn. Het Nugget-genot begint bij € 69.696, maar kan ongetwijfeld ook flink duurder zijn.