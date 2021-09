Ford gaat je waarschuwen voor gevaarlijke plekken

Als je wilt weten waar de kans op een ongeluk groot is, ben je nu vooral aangewezen op berichten uit de media of verhalen van anderen. Dat kan slimmer, vinden ze bij Ford. Daarom werkt de fabrikant samen met een reeks Britse bedrijven aan een systeem dat in kaart brengt hoeveel gevaar er is voor weggebruikers op verschillende plekken.

RoadSafe is een verzamelplek voor diverse data. Zo wordt er onder meer op basis van voertuigdata (bijvoorbeeld abrupt remmen of stuurbewegingen), sensoren langs wegen en berichten over ongevallen door een algoritme per plek gemeten hoe groot de kans op een ongeval er is. Dat wordt daarna letterlijk in kaart gebracht met verschillende kleuren die aangeven hoe groot het gevaar is.

In de praktijk moet dit op den duur mogelijk zichtbaar worden in het navigatiesysteem. Ook kun je denken aan optioneel een geluidssignaal of een visuele waarschuwing als je een gevaarlijk punt nadert. Het systeem wordt nu in de praktijk getest met 200 voertuigen, verspreid over Londen en Oxfordshire.