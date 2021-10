Ford Focus vernieuwd: strak gezicht

Highlights

Volledig nieuwe voorzijde

Standaard ledkoplampen, matrix-led optioneel

Bagageruimte Wagon verbeterd

Nu ook automaat i.c.m. mild-hybride motoren

280 pk sterke ST blijft

Kort geleden legde Ford de Fiesta op de snijtafel en nu ondergaat diens grotere broer een vergelijkbare facelift. Dat is er een volgens het boekje. Goed nieuws: de Europese facelift van de Focus heeft niets te maken met de bijpuntsessie die de Chinese versie eerder dit jaar onderging.

Design

Net als de aangescherpte Fiesta krijgt de Ford Focus een compleet herzien front dat ondanks dat nagenoeg alles nieuw is in grote lijnen sterk lijkt op dat van het in 2018 gepresenteerde origineel. Ford geeft de Focus compleet nieuwe, gemener kijkende en standaard met adaptieve ledtechniek uitgeruste koplampen met vooral aan de bovenzijde een andere lijn. De bovenzijde van de kijkers bestaat nu uit een rechte lijn zonder knik, wat de auto een agressievere blik geeft. De anders gevormde kijkers zorgen er ook voor dat Ford de Focus een nieuwe motorkap heeft moeten geven. De mistlampen zijn vanaf nu in de koplampen ondergebracht. Matrix ledkoplampen zijn optioneel.

Meer nieuw aan het front? Zeker. De complete grille is anders van vorm en is bij de cross-over-achtige Active-versies voortaan uit verticale spijlen opgebouwd. Bij alle Focus-smaken is het bumperwerk nieuw, waarbij de exemplaren van de Focus ST natuurlijk het sportiefst ogen en die van de Active-varianten de Focus een avontuurlijker voorkomen moet geven. Het Ford-logo zit bij alle versies voortaan niet meer tussen de grille en de motorkap, maar krijgt midden in de grille een plek.

Wie de achterkant van de huidige Focus wel beviel, kan met een gerust hart de bilpartij van de vernieuwde versie gadeslaan. Aan de achterkant voert Ford nauwelijks wijzigingen door. De achterlichten behouden hun vorm maar hebben een nieuwe led-signatuur, maar de achterklep en zelfs de achterbumpers blijven ongewijzigd. Ook bij de Active en ST dus.

Interieur

Ook in het interieur van de Focus heeft Ford de fluwelen borstel der vernieuwing gehanteerd. De Focus was sinds medio vorig jaar al te krijgen met een digitaal instrumentarium. Wel geeft Ford de Focus voortaan - afhankelijk van de gekozen uitvoering - een voortaan 13,2 inch groot scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Dat systeem draait voortaan op SYNC4 en is dus van een nieuwe generatie. Het herbergt meer functies en dat betekent dat Ford het knoppeneiland onder de ventilatieroosters in de middenconsole heeft kunnen reduceren. Bij de versies met dat grote scherm zijn ook de fysieke toetsen om de radio en de draaiknop om het audiovolume mee te regelen verdwenen.

Kiezen

Ford levert de vernieuwde Focus straks als Titanium, ST-Line en als Active. Die smaken zijn onder meer aan te kleden met een X geheten pakket én met een Vignale-pakket. Inderdaad, Vignale is net als bij de vernieuwde geen losse uitvoering meer. De Focus maakt kennis met nieuw veiligheidssystemen als Blind Spot Assist. Ook nieuw: de bagageruimte van de Focus Wagon heeft een deel dat middels een 'hekje' van de rest van de bagageruimte valt te scheiden en dat makkelijker schoon te maken is. Handig voor als je derrie aan je schoenen hebt en liever niet hebt dat deze de complete bagageruimte ernstig bevuilen. Scheelt weer een plastic zakje, zullen we maar zeggen. De rest van de bagageruimte van de Focus Wagon is volgens Ford afgewerkt met stof dat eerder alleen in de Vignale-uitvoering werd toegepast.

Motoren

Ook wat motoren betreft is er nieuws. Ford leverde de Focus al met 100 pk, 125 pk, 150 pk Ecoboost-motoren, benzineblokken waarvan de 125 pk en 150 pk sterke versies naast met handgeschakelde zesbak ook met een automaat waren te krijgen. Daarnaast had Ford sinds medio 2020 ook 125 pk en 155 pk sterke mild-hybride 1.0 Ecoboosts op de planken liggen, al kon je die alleen met een handbak krijgen. Ford stelt voor die 48v mild-hybride versies nu ook een zeventraps automaat beschikbaar. De 150 pk sterke Ecoboost lijkt niet terug te keren en ook de automaatoptie voor de niet-mild-hybride 125 pk sterke Ecoboost verdwijnt. De ST behoudt zijn 280 pk en 420 Nm sterke 2.3 benzinemotor. Nieuw voor die ST-versie is de Mean Green-lak op deze foto's, ook krijgt de ST vernieuwde sportstoelen.

Op de Europese motorenlijst staan ook weer dieselmotoren, 95 pk, 120 pk en 150 pk sterke 2.0 Ecoblue-motoren die met handgeschakelde zesbak en met een achttraps automaat zijn te krijgen. De 95 pk sterke variant komt niet naar ons land. De eerste exemplaren worden in het eerste kwartaal van 2022 geleverd.