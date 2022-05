Ford Fiesta - Koopwijzer: dit moet je weten over zesde generatie

Kun je je voorstellen dat Ford het ooit enorm riskant vond om de Fiesta uit te brengen? Tot ver in de jaren 70 is de Escort het kleinste model van de autogigant. Wanneer in 1972 project Bobcat van start gaat, vragen de boekhouders zich af of er überhaupt geld valt te verdienen met een B-segment-auto. Het succesverhaal van de Fiesta begint in 1976. Aanvankelijk zou hij Bravo gaan heten, maar Henry Ford II spreekt daarover zijn veto uit: Fiesta – Spaans voor feest – duidt op de connectie met Spanje, waar de auto wordt geassembleerd, en bovendien allitereert het met Ford. De twijfel van de boekhouders verdwijnt als sneeuw voor de zon als in 1979 het miljoenste exemplaar van de band loopt. Inmiddels staat de teller op 16 miljoen. Aanvankelijk wordt de Fiesta alleen gebouwd in Valencia, waar een gloednieuwe fabriek verrijst. Later komen er ook Fiesta’s uit Keulen, Mexico, Brazilië, Thailand en China.

2008 start de succesvolste

In 2008 dient de zesde en succesvolste generatie (intern B299 en B409 genoemd) zich aan. Het is de eerste Ford onder de One Ford-strategie: één model voor de hele wereld. Op het hoogtepunt in 2009 verkoopt Ford 460.000 stuks. Ten opzichte van de behoudend getekende New Edge-voorganger tekent een team onder leiding van J. Mays (bekend van onder meer de Audi 80 B3) een opvallend wigvormig ‘Kinetic’-silhouet, een nadrukkelijk oplopende taillelijn, een zeer vlakke voorruit, bolle spatborden en koplampen waarvan de uiteinden als de cateye-make-up van Amy Winehouse doorlopen tot ver over de flanken, tot bijna in de A-stijlen. De achterlichten priemen met hun recht­geaarde Dr. Spock-oorpunten de hemel in. Nu, veertien jaar later, blijkt deze Fiesta opvallend lang houdbaar, terwijl je op grond van zijn modieuze voorkomen het tegendeel had verwacht. De Fiesta krijgt ook lof voor zijn interieur, dat het midden houdt tussen dat van Star Trek Enterprise en Battle Star ­Galactica, maar daarbij een klasse hoger aanvoelt. In 2008 wordt luxe nog afgemeten aan de hoeveelheid knopjes en andere bedieningsorganen. Het touch-en-swipe-tijdperk moet nog aanbreken.

Breed aanbod

Deze Fiesta is tot op de dag van vandaag een geliefde en dus veel gezochte occasion. Gelukkig is er een navenant breed aanbod. Voor elk wat wils: van een basic Ambiente tot een heerlijk sportieve ST. Er is een breed spectrum aan motoren, van ‘gewone’ ­viercilinders, turbo-driecilinders, (Econetic-)diesels tot lpg-versies. Laatstgenoemde twee zijn echter relatief zeldzaam. Dat geldt evenzeer voor versies met een automaat, die slechts 5 procent van het totaal uitmaken. Wij maken een proefrit met een vijfdeurs 1.4 Ghia, die we vonden bij Ford-specialist Cor Janssen in Goirle. Daar gaat de auto ook op de vierkolomsbrug voor een inspectie van de onderzijde. “Dit is een importauto, omdat we in Nederland onvoldoende exemplaren meer vinden”, aldus Janssen.

Vijfdeurs geliefder

In de Ford-organisatie zien sommige mensen de zesde generatie als ‘de significantste Ford sinds de Model T’. Het moet gezegd: deze Fiesta mag je gerust een tijdloze verschijning noemen. Vrijwel even fris, jeugdig en dynamisch als veertien jaar geleden, toen het model op de markt kwam. Dat zegt wat over de houdbaarheid van het toch vrij wilde ontwerp. De vijfdeurs versies blijken tegenwoordig geliefder dan de ­driedeurs, die met zijn enorme portieren ­inlevert aan gebruiks­gemak. Ford heeft zelfs aangekondigd met de driedeurs te stoppen. Tijden veranderen.

De jaren zijn wel gaan tellen in het interieur. Heel anders dan in de strak gestileerde ­voorganger zien de inzittenden een wildgroei aan vormpjes en lijntjes. Aan de hoeveelheid Vertu-achtige drukknopjes en het piepkleine schermpje merk je duidelijk dat hij nog voor het fenomeen ‘touch en swipe’ is ontworpen. De meeste occasionkopers kunnen daarmee goed leven. Ze voegen simpelweg hedendaagse software toe en gebruiken de smartphone voor de navigatie. Verwacht overigens geen smetteloos in elkaar geschroefde panelen als in een Polo of een Yaris. Over de diepte van het dashboard in combinatie met de vlak ­liggende en ver naar voren geplaatste vooruit lopen de meningen uiteen: het beperkt het zicht naar voren, ook al omdat de neus sterk afloopt.

Mazda 2

Onderhuids is deze Fiesta nog even modern, maar zonder baanbrekend te zijn. Hij volgt de geëffende paden en deelt die met de Mazda 2. Deze conventionele opzet levert dynamische rijeigenschappen op die tot de beste in zijn klasse behoren. De Fiesta is in al zijn ­uitvoeringen een plezierige auto om mee onderweg te zijn. Let tijdens de proefrit op of er geluiden uit de wielophanging komen. Stuur- en fuseekogels kunnen versleten zijn en dat hoor je aan een klonkend geluid. Ook knakkende geluiden kunnen voorkomen: dat is het schuifmechanisme van de stuurkolom.

Ons fotomodel is uitgerust met de 1.4-liter Zetec-motor, een robuuste, ouderwetse atmosferische viercilindermachine en tot aan de facelift in 2012 de belangrijkste aandrijfbron. De 1.4 mag je bijna een verademing noemen in dit tijdperk van driecilinderige downsizing. Hij is met zijn 97 pk minder levendig dan de kleine 1.0-driecilinders die het stokje na de facelift overnamen, dus meer het type voor de wat bedaagde rijder. Toch is er veel te zeggen voor de driecilinder turbomotoren: ze zijn zo courant vanwege hun pit in combinatie met hun relatief bescheiden dorst.

Mechaniek

Er is weinig zwaarwegends bekend over het mechaniek. Janssen prijst de long-life-kwaliteiten van de 1.4 Zetec. In het algemeen zijn alle viercilinders betrouwbaar en gaan ze lang mee. Slijtagedelen als waterpomp, ­distributiesnaren en turbo’s horen er allemaal bij, evenals een koppeling. De distributieriem kan zelfs tien jaar mee. Alleen de bobines en de bougiekabels geven geregeld de geest, met een stotterende motorloop tot gevolg. De driecilinders van na de facelift zijn veel gevoeliger voor onderhoud. Ze vereisen exact de juiste olie, zodat de zogeheten natte distributiesnaar niet vergaat. Een beurtje­ ­overslaan betekent dat je onnodig risico loopt. Dus als je voor zo’n motor gaat, check dan of alle beurten zijn uitgevoerd met de juiste olie. Bij twijfel kun je ‘m beter niet kopen.

Koppakkingen en roetfilters

Veelrijders melden koelwaterdoorlatende koppakkingen. De dieselrijders klagen over verstopte roetfilters. Dat zijn de ‘usual suspects’. Minder voor de hand liggend zijn de rekbare multiriemen, zodat Ford op een riemspanner kan besparen. Vervang die op tijd, want ze drijven de waterpomp aan. Nu we toch bij het onderdeel koeling zijn: blijft een koelfan draaien, dan ligt de oorzaak bij het relais waarvan de contacten plakken. ­Vernieuwen of dat uitstellen door een tikje met de hamer doet wonderen. Het expansievaatje kan gaan lekken als gevolg van ouder wordende kunststof.

Veel Fiesta-rijders klagen over een slecht inschakelende achteruit. Geduld is hier een schone zaak: schakel met beleid. Lastiger is een geheel weigerende schakeling. In dat geval heeft een van de schakelkabels los­gelaten doordat een kunststof element is gebroken. De vijfbak kenmerkt zich door zagende geluiden. Het doet af aan het ­kwaliteitsgevoel, maar kwaad kan het niet.

Massaverbindingen

Een rode draad in frequent voorkomende klachten zijn de massaverbindingen. Die bevinden zich op tal van plekken in de auto. Het kan geen kwaad om die los en weer vast te draaien. Als de motor niet meer reageert op het elektronische gaspedaal kan dat ­liggen aan een los(getrild) massacontact naast de voetsteun. Dit maakt deel uit van de sensor. Het komt ook voor dat de motor niet aanslaat. Dat is terug te voeren op een nokkenassensor die is losgetrild. Relatief veel bezitters hebben melding gemaakt van een slechte massaverbinding tussen zekeringkast en de accu. Dat is gemakkelijk te verhelpen door de verbindingen los en weer vast te draaien. Ook het contact bij het linker achterlicht is er zo een, evenals het contact van de brandstofpomp, merkbaar aan het onregelmatig lopen van de motor.

Tot slot geeft het hoofdrelais niet zelden de geest. Dat vergt een bezoekje aan de dealer dan wel een universele garage.

Vliegroest

In de basis worden B-segmentauto’s, dus ook de Fiesta, vaak binnen stadgrenzen ingezet met verhoogd risico op (parkeer)schades. Een rondje om de auto en zeker een blik in de ­kofferruimte en onder de motorkap gericht op verholpen grote schades kan nooit kwaad. Roest zoek je niet tevergeefs, want dat is bij Ford in het algemeen altijd een thema geweest. Met deze generatie is het beter gesteld, maar we vinden op ons fotomodel vliegroest onderaan het voorspatbord, ­achteraan de dorpels en op de bodem. De afwerking laat hier en daar een steekje vallen, lezen we in vele reviews. Het maakt ook uit waar de auto is geassembleerd.

Het interieur is ruim genoeg voor vier, de voorstoelen kunnen over een groot bereik naar voren en naar achteren. Verwacht geen hoogwaardige afwerking. De talloze kunststoffen zijn minder goed op elkaar afgestemd dan bijvoorbeeld in een Polo. Ook zijn de laag liggende delen slecht bestand tegen lange nagels, dus gevoelig voor krassen. Verder heb je binnenin een aangenaam verblijf. Til bij de inspectie gerust een matje op om ­eventueel vocht of zelfs waterlekkage te ­kunnen constateren. Loslatende kit bij de achterlichten en de dakgoten is hier debet aan. Het is raadzaam om weinig gebruikte achterzijruiten nu en dan te openen en te sluiten, anders gaan ze vastzitten.

Uitlaatdemper

Verder is er niets spectaculairs of zorgelijks, al kun je ook weer niet zeggen dat het onderstel foutloos een heel Fiesta-leven doorstaat. Versleten bussen of kogels van de onderste draag­armen, gebroken veren en lekkende oliekeerringen van de aandrijfassen komen alledrie voor. Repareren kost het nodige, maar een Fiesta is het waard, ook al is hij meer dan tien jaar oud. Het zijn overigens wel allemaal ­apk-punten, dus een check vóór aankoop kan geen kwaad. Controleer dan ook meteen de achterste uitlaatdemper. Met name bij auto’s die telkens korte ritten hebben gemaakt, komt een doorgeroest exemplaar eerder voor.

Elk budget

Ford-specialist Cor Janssen is er duidelijk over: deze generatie Ford Fiesta kent geen grote zwakheden. Er is zelfs geen sprake van verblekende ­koplampen. De Zetec-motor is door en door betrouwbaar, al vereisen de 1.0 driecilinders secuur onderhoud. Het lijkt een hele opsomming, al het bovengenoemde, maar het zijn gebreken die bij elk merk voorkomen, niet voorbehouden aan Fords. Niet voor niets krijgt dit model veel lof om zijn ­allroundkwaliteiten, zoals rijeigenschappen en tijdloos uiterlijk. Er is keus te over, want voor elk budget is er wel een Fiesta. Stel dus eerst je wensen samen, loop internet af en koop dan de beste in zijn soort.