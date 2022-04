Ford Fiesta - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ford gaf de Fiesta eind vorig jaar een nieuwe look. De compacte hatchback is na de vernieuwingskuur niet meer voor minder dan 20 mille te koop. Krijg je voor de basisprijs nog enigszins een ruime standaarduitrusting? Het is weer zaterdagochtend, dus tijd om de configurator van Ford erbij te pakken voor een 'Back to Basics'.

Ford Fiesta 1.1 Connected

€20.815

De zevende generatie van de Ford Fiesta loopt alweer dik vijf jaar mee. Met onder meer een nieuwe neus, gewijzigde motoren en een digitaal instrumentarium kan de Fiesta er weer even tegenaan. Onderaan het aanbod bungelt de enige atmosferische motor op de prijslijst van de vernieuwde Fiesta: een 1.1 driecilinder, nu goed voor 75 pk. Dat zijn toch vijf hele pk's meer dan voorheen. Verder bestaat het motorenaanbod alleen uit EcoBoost-motoren met turbo en desgewenst met mild-hybride ondersteuning. De vermogens daarvan variëren van 100 pk voor de 1.0 EcoBoost tot 200 pk voor de 1.5 EcoBoost in de Fiesta ST-X.

Led-koplampen

Gooi je de optielijsten bij de Ford-dealer met een nette boog in de prullenbak, dan krijg je de sleutels van de Fiesta 1.1 als 'Connected' in handen gedrukt. Die uitvoering is het equivalent van de 'Trend' op de pre-facelift. Ten opzichte van zijn voorganger krijgt de gefacelifte Fiesta in ieder geval één ding extra mee op de basisversie: led-koplampen. Dat zijn dan wel de zogeheten 'reflectorkoplampen'. Matrix-ledkijkers zijn voorbehouden aan de duurdere uitvoeringen, een lichtsensor is dan wel weer standaard. Verder herken je de basis-Fiesta onder meer aan 15-inch stalen wielen en het gebrek aan verchroomde delen op het exterieur. Gebrek aan kleur is er daarmee overigens niet: standaard spuit Ford de hatchback in de getoonde kleur 'Race Red'. Voor één van de overige zeven kleuren ben je €250 tot €900 kwijt.

Je kunt de Ford Fiesta - net als vrijwel iedere andere nieuwe auto - ontgrendelen met een afstandsbediening. Wel uniek voor de Ford is 'My Key', die het mogelijk maakt om beperkingen als een maximumsnelheid of een maximaal volume voor het audiosysteem toe te wijzen aan een specifieke sleutel. Andere attributen die je standaard aantreft op de Fiesta zijn elektrisch verstelbare buitenspiegels en elektrische ramen voor. De buitenspiegels waren op de pre-facelift nog verwarmd, maar daarvan is op de Connected geen sprake meer. Om de achterste zijruiten te openen, moet je ze nog op de ouderwetse manier naar beneden slingeren. Inparkeren zal je ook met ouderwets in de spiegels kijken moeten doen, want parkeersensoren of een achteruitrijcamera zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Letterlijk 'Connected'

Binnenin de basis-Fiesta zit je op stoffen stoelen met een streepjespatroon. Naar het voorbeeld van de gevleugelde uitspraak van Henry Ford mag het in het interieur van de Connected iedere soort bekleding zijn, zolang het maar deze is. Andere mogelijkheden zijn er niet, tenzij je kiest voor één van de duurdere uitrustingsniveaus. Dat heeft alleen wel gevolgen voor de prijs van de Fiesta, daarover later meer. Voor de neus van de bestuurder ontbreekt het 12,3-inch digitale instrumentarium dat nieuw is voor de facelift. In plaats daarvan prijken er analoge klokken. Tussen die tellers zit een 4,2-inch monochroom display voor de boordcomputer. Voor airconditioning hoef je niet bij te betalen in de Fiesta: een handbediende unit is standaard.

Als het gaat om connectiviteit is het basismodel van de Fiesta al aardig voorzien. Bovenop het dashboard prijkt een 8-inch touchscreen waarop het Sync 3-infotainmentsysteem draait. Apple CarPlay en Android Auto zijn daarbij inbegrepen. De radio telt standaard bovendien zes speakers, wat in veel duurdere auto's tegenwoordig niet eens meer gemeengoed is. We kijken jou aan, Volkswagen ID3. Ook niet-adaptieve cruisecontrol is standaard op de Fiesta, net als de tegenwoordig verplichte rijstrookassistent.

Op de Connected kun je nog een aantal opties krijgen: Het Multimedia Pack 1 met navigatie en draadloos opladen voor de smartphone (€800), het Seat Pack met een in hoogte verstelbare passagiersstoel en lendensteunverstelling voor de bestuurder en passagier (€150), het Winter Pack met stoel- en stuurwielverwarming en een verwarmbare voorruit (€450), parkeersensoren achter (€250) en een afneembare trekhaak (€700).

De Ford Fiesta is als Connected al vrij compleet, maar de atmosferische 1.1 kun je misschien beter links laten liggen. Voor €21.700, €885 meer dan de 75 pk sterke 1.1, kun je namelijk de 100 pk sterke 1.0 EcoBoost als Connected voor de deur parkeren. Voor de Titanium met de 1.0 EcoBoost, het uitrustingsniveau boven de Connected, moet je minimaal €23.000 neerleggen. Sportstoelen, automatische airco, parkeersensoren achter en elektrisch bedienbare ramen rondom zijn dan inbegrepen. De mild-hybrid varianten van de 1.0 EcoBoost zijn alleen verkrijgbaar vanaf de Titanium en kosten minimaal €23.805. Ford heeft voor die motoren een hele waaier aan uitvoeringen op de prijslijst staan, dus met die keuze ben je wel even zoet.