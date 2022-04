Ford Fiesta heeft nu minimaal 125 pk

Ford haalt kort na de facelift alweer stevig de bezem door de prijslijst van de Fiesta. Het compacte model verliest in Nederland de motoren met 75 en 100 pk, waardoor de 125 pk sterke mild hybrid nu de minst krachtige en eigenlijk ook enige optie is.

Dat ging snel: de prijslijst van de vernieuwde Ford Fiesta werd in december openbaar, maar wordt nu al flink aangepast. In plaats van ‘aangepast’ kun je hier ook ‘uitgekleed’ lezen, want de prijslijst wordt er flink overzichtelijker op. Dat komt allereerst door het schrappen van twee motorversies. Niet alleen ‘showroomlokkertje’ 1.1 gaat eruit, ook de 1.0 Ecoboost met een keurige 100 pk ruimt in Nederland het veld. De reden is simpel: het prijsverschil met de mild-hybridevariant werd in Nederland te klein geacht, omdat de sterkere en elektrisch ondersteunde versie een lager verbruik en dito CO2-uitstoot heeft. Dat betekent minder bpm en dus een relatief gunstiger prijs.

Evengoed betekent deze stap dat de vanafprijs van de Fiesta flink omhoog gaat. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat basisuitvoering Connected er alleen was in combinatie met die 1.1 en de 1.0 met 100 pk. Die uitvoering verdwijnt dus in het geheel, waardoor de Titanium met 125 pk en een handgeschakelde zesbak nu de basis vormt. Bovendien zijn de prijzen van de resterende uitvoeringen flink gestegen ten opzichte van de oorspronkelijk gecommuniceerde versie.

De voordeligste Fiesta kost door al deze factoren nu €24.825 in plaats van €20.390. Voor dat geld krijg je dan wel een aanzienlijk snellere en in theorie ook zuinigere Fiesta, met onder meer een rijstrookhulp, cruise control, Android Auto en Apple Carplay en automatische klimaatregeling. Deze stap betekent helaas voor ons ook dat deze aflevering van Back to Basics niet meer actueel is. Ter vergelijking hebben we een afbeelding van de nieuwe instapper bijgevoegd. Let op de wielen, maar ook op de verchroomde grille.

Alsof er nog niet genoeg wordt geschrapt, verdwijnen er ook hoger in de prijslijst allerlei versies. Zo vinden we de opgehoogde Active-versies niet meer terug en zijn de superluxe Vignale-versies afgevoerd. Het gamma is van 17 uitvoeringen teruggebracht naar 9 stuks, waarbij we de 200 pk sterke ST ook meerekenen. Dan is het ook een kleine moeite om het hele gamma nog even in een tabel te gieten:

Motorversie Transmissie Uitvoering Vanafprijs 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen Titanium € 24.825 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Titanium € 26.975 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen Titanium X € 26.050 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Titanium X € 28.200 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen ST-Line € 26.125 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling ST-Line € 28.275 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen ST-Line X € 27.350 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling ST-Line X € 29.500 1.5 Ecoboost 200 pk Handbak, 6 versnellingen ST-X (voorheen: ST) € 36.420

Fleet sales

Ford geeft desgevraagd aan dat het niet bang is om veel klanten te verliezen door deze stap. Zelfs de zogenaamde ‘fleet’-klanten, dus bedrijven die in één klap veel auto’s afnemen, kiezen volgens de importeur steeds vaker voor iets duurdere en bovenal ‘groenere’ versies. Het verbruiksvoordeel van een mild-hybride speelt voor hen volgens Ford niet alleen direct in de portemonnee, maar levert ook voordelen op als het om imago en uitstraling gaat.

De prijslijst die nu online te vinden is, is overigens volgens de datum die erop staat pas geldig vanaf augustus. Wie nu een Fiesta bestelt, zal het echter al moeten doen met het nieuwe aanbod. ‘Oude’ versies zijn uiteraard hier en daar nog wel uit voorraad leverbaar.