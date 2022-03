Ford Explorer vernieuwd

Ford heeft in China een optisch behoorlijk ingrijpend gewijzigde Explorer gepresenteerd. Ford's ook in Nederland leverbare SUV krijgt een geheel nieuw front, een aangescherpt achterste en een compleet nieuw interieur.

Onlangs konden we je al de eerste donkere afbeeldingen van de vernieuwde Ford Explorer laten zien en ditmaal hebben we de gefacelifte SUV in volle glorie voor je in de aanbieding. De Ford Explorer wordt op niet bepaald zachtzinnige wijze gemoderniseerd.

De Ford Explorer is inmiddels drie jaar op de internationale automarkt en dat betekent dat het tijd is voor een facelift. Althans, in China. Changan Ford geeft namelijk de eerste duidelijke foto's van de vernieuwde Explorer vrij. De opgewaardeerde Ford Explorer krijgt een herzien front met nieuwe koplampen die richting de grille toe voortaan recht in plaats van schuin zijn afgesneden. Ze sluiten aan op een grille die vooral aan de bovenkant een stuk breder is en verder naar beneden toe lijkt door te lopen. Ook aan de achterkant hanteert Changan Ford het designpenseel der vernieuwing. De SUV krijgt andere achterlichten, compleet met een nieuw deel dat in de achterklep is gehuisvest. De verlichting wordt optisch aan elkaar geknoopt door een chroomstrip die slechts wordt onderbroken door het Ford-embleem.

Minstens zo opvallend is het interieur van de gefacelifte Ford Explorer. Dat is op de deurpanelen na namelijk volledig vernieuwd. Het in de Amerikaanse en Europese Explorer gevoerde dashboard met centraal op het dashboard een klein horizontaal display of een groter verticaal georiënteerd exemplaar maakt plaats voor een cockpit die vooral uit een scherm bestaat. Over zo'n twee derde van het breedte van het interieur loopt een enorm display, een unit dat ook de bijrijder dus van allerhande informatie kan voorzien. In het scherm lijken talloze functies ondergebracht, het knoppeneiland in de middenconsole heeft aan complexiteit namelijk behoorlijk ingeboet.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of ook de hier geleverde Explorer (foto's 7 t/m 10) op vergelijkbare wijze aangepast wordt. Ford past in China een andere designtaal toe dan in de rest van de wereld, dus het zou heel goed kunnen dat deze aangepaste Explorer via de officiële kanalen de Chinese landsgrenzen niet over zal steken.