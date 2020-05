Ford Explorer als wapen tegen coronavirus

Opvallend nieuws van Ford. Het merk heeft software ontwikkeld waarmee de dienstwagens van de politie in staat zijn hun interieur te ontsmetten. Alles in de strijd tegen het coronavirus.

Amerikaanse politiekorpsen kloppen meer dan eens bij Ford aan voor de levering van politieauto's. De Explorer is een veelgebruikte Police Interceptor Utility en het is die auto waar Ford nu een slim stukje software in heeft aangebracht. Het doel van die software? Strijden tegen het coronavirus. Dat vraagt om uitleg.

Ford heeft samengewerkt met de Ohio State University om te bepalen bij welke temperatuur het Covid-19-virus in het binnenste van een auto het beste wordt bestreden. Uit onderzoek blijkt dat de concentratie van het coronavirus op oppervlakken in het interieur met 99 procent kan worden teruggedrongen als het binnenste van de auto gedurende vijftien minuten tot een temperatuur van 56 graden Celsius wordt verhit. Het virus wordt in feite dood gebakken. Het nieuwe stukje software is uiteraard aangesloten op de klimaatregeling en gebruikt derhalve dus gewoon de warmte van de motor om de lucht te verwarmen. De alarmlichten en de koplampen van de auto geven een lichtsignaal af om aan geven dat je op dat moment beter niet ín de automobiele oven kunt plaatsnemen. Na de werkplek van de politieagenten te hebben verhit, wordt de boel weer gekoeld. Uiteraard is ook deze methode op zichzelf niet voldoende om het interieur volledig te ontsmetten. Agenten moeten daarnaast de reguliere richtlijnen volgen en moeten meerdere malen ook handmatig het binnenste van hun auto met desinfecterende middelen behandelen. Het gaat dus om een aanvullende ontsmettingsmethode.

Stephen Tyler (niet te verwarren met Aerosmith' Steven Tyler), marketingmanager van Fords afdeling die zich bezighoudt met politieauto's, legt uit dat politieagenten soms op meldingen afgaan van plaatsen waar een ambulance niet kan komen. Het kan gebeuren dat agenten een coronapatiënt naar het ziekenhuis moet brengen. Grotere politiekorpsen met hun eigen onderhoudsafdelingen kunnen de software zelf in de auto aanbrengen. Ook kan de politie terecht bij de lokale Ford-dealers. Bij dienst-Explorers die tussen 2016 en 2019 zijn geproduceerd, kan het systeem worden ingeschakeld door de bedieningsknoppen van de cruisecontrol in een bepaalde volgorde in te drukken. Bij Explorers die tussen 2013 en 2015 zijn geproduceerd, is een externe module nodig die wordt aangesloten op de OBD-poort van de auto.