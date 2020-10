Ford Ecosport Active gelekt

Het Spaanse Autonoción heeft de eerste afbeeldingen van de reeds aangekondigde Ford Ecosport Active opgedoken. Ford kondigde eerder deze maand al de komst aan van de avontuurlijk uitgedoste Ecosport. Een officieel debuut laat dan ook niet lang meer op zich wachten.

Ford levert al Active-uitvoeringen van de Fiesta, de Focus en ook de niet meer leverbare Ka+ had een dergelijke stoer aangeklede versie. Het is dan ook geen verrassing dat de Ford Ecosport Active de receptuur van die modellen volgt. We zien een Ecosport die rondom is voorzien van extra zwart kunststof. Het materiaal zit rond de wielkasten en in zowel de voor- als achterbumper. Zo heftig als de in onder meer in Brazilië leverbare Ecosport Storm ziet het geheel er niet uit, maar dat zou wellicht ook iets te veel van het goede zijn. Waarschijnlijk staat de Ecosport Active net als zijn Active-broertjes en -zusjes zo'n twee centimeter hoger op zijn poten dan de gewone Ecosport. Het interieur wordt zo te zien aangekleed met (nep-) lederen bekleding waar de 'A' van 'Active' in is aangebracht.

Ford levert de Ecosport in Nederland momenteel als Connected, Titanium, ST-Line en ST-Line Black. De Ecosport Active is straks waarschijnlijk alleen te bestellen in combinatie met de 125 pk sterke 1.0 Ecoboost. De Ecoboost-ktachtbron van 100 pk is namelijk voorbehouden aan de instapversie Connected. Op 6 november wordt de Ecosport Active gepresenteerd, nog even geduld dus.