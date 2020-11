Dít is de Ford Ecosport Active!

Ford voegt een nieuwe uitvoering aan het leveringsgamma van de Ecosport toe. De compacte cross-over is er voortaan ook als Ecosport Active, een avontuurlijk aangeklede versie die oogt alsof het model zo van meet af aan had moeten zijn.

Highlights

Nieuwe Active-uitvoering voor Ford Ecosport

Hoger op zijn poten en kunststof aankleding

Rijke standaarduitrusting

Nu te bestellen vanaf € 27.510

De Ford Ecosport profiteert van de komst van een nieuwe smaak. De compacte cross-over is er vanaf nu namelijk ook als Active, de avontuurlijke uitvoering die we al kennen van de Fiesta, Focus en de inmiddels niet meer in Nederland leverbare Ka+. Het Active-recept is voor de Ecosport opgebouwd uit bekende ingrediënten. Zo wordt hij vanbuiten aangekleed met zwarte kunststof panelen die de compacte cross-over een ruiger voorkomen geven. Het zwarte materiaal zit niet alleen rond de wielkasten, maar ook in de voor- en achterbumper. De Ecosport Active krijgt ook onderscheidende sloffen. Hij krijgt speciaal 17-inch en in twee kleuren uitgevoerd lichtmetaal aangemeten.

Verwennerij

Ook vanbinnen komt het Active-feestje tot uiting, zij het in iets mindere mate dan aan de buitenkant. Het onderscheid zit hem vooral in een rijkere standaarduitrusting. De cross-over krijgt onder meer automatische verlichting, een regensensor, klimaatregeling, cruisecontrol en elektrisch bedienbare ruiten voor en achter. Ook zijn parkeersensoren achter standaard, hetzelfde geldt voor een infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen en een audiosysteem met zes luidsprekers. Het oog wil natuurlijk ook wat, dus krijgt de Ecosport Active lederen bekleding met blauwe stiksels. Ook de hamdremgreep, de pookhoes en het stuurwiel zijn met leer bekleed en Ford geeft hem zelfs sfeerverlichting mee.

Vierwielaandrijving krijgt de Ford Ecosport Active niet. Toch is er ook onderhuids het een en ander aangepast. Ford zet het model enkele centimeters hoger op zijn poten, past de wielophanging én de stuurinrichting aan en geeft de cross-over zelfs een limited slip-differentieel. Al dit moois valt alleen te combineren met de krachtigste versie van de 1.0 EcoBoost die Ford op de planken heeft liggen: het 125 pk sterke exemplaar dat altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. De vanafprijs van de Ecosport Active ligt op € 27.510. Daarmee is hij net zo duur als de sportief ingestelde Ecosport ST-Line. Bestellen kan per direct, de eerste exemplaren worden medio december geleverd.