Ford Bronco voor het eerst ingepakt op pad

Er keert een bekende naam terug op de Amerikaanse wegen: de Ford Bronco maakt zijn rentree. Niet alleen de oude naam zien we terug, want ook de lijnen van de oer-Bronco zijn duidelijk aanwezig bij dit testexemplaar.

De rentree van de Ford Bronco is inmiddels geen nieuws meer. Ford liet de afgelopen jaren al een paar keer weten dat de legendarische hoogpotige een retro-vervolg krijgt. Wat wel nieuw is, is dat we de Bronco eindelijk in zijn eigen gedaante zien. Althans, een laag camouflagemateriaal verhult nog genoeg. Het is de eerste keer dat de Bronco niet vermomd is als een reeds bestaand model, zoals we dat bijvoorbeeld vorig jaar mei nog zagen. De hoekige vormen van de retro-koets laten zich, ondanks de vermomming, nu duidelijk zien op deze spionagefoto's.

Grote verrassingen heeft het lijnenspel van de SUV niet meer voor ons in petto. Alweer twee jaar geleden liet Ford zelf met deze foto al zien dat we te maken hebben met een avonturier die qua stroomlijn zijn roots in de jaren 60 heeft liggen. Het is zelfs alweer dik drie jaar geleden dat Ford de terugkeer officieel maakte en daarmee eindelijk een vervolg gaf aan de in 2004 gepresenteerde retro-concept. De foto's die je hierboven ziet, tonen de nodige overeenkomsten.

De aanloop is lang genoeg geweest, maar dit jaar keert de Bronco dan echt terug na een afwezigheid van 24 jaar. Ford liet eerder weten dat de retro-Bronco een 'compromisloze auto voor avonturen buiten de stad' wordt en richt zijn pijlen duidelijk op retro-concurrent Jeep Wrangler. Overigens kunnen we ook een kleinere broer van de Bronco verwachten, die eveneens een stevige knipoog naar het verleden is. Die heeft qua uiterlijk zelfs al minder geheimen voor ons dan de Bronco zelf.