'Ford bevestigt komst van pick-up onder de Ranger'

Ford heeft volgens Automotive News aan een aantal van haar grootste merkdealers laten weten dat er op den duur een kleine pick-up in hun showroom komt te staan. De auto zou ook al vertoond zijn en Ford heeft volgens een aantal aanwezigen laten weten dat de vanafprijs onder de 20.000 dollar komt te liggen. De nog naamloze pick-up staat daarmee helemaal onderaan in de rangorde van het pick-up-aanbod van Ford, nog onder de Ranger.

De nieuwkomer, die we waarschijnlijk een jaar geleden al eens voorbij hebben zien komen, krijgt een zware taak. Ford zet namelijk in haar thuisland een streep door de Fiesta, Focus en Fusion. Het levert daar op den duur dus geen reguliere hatchbacks of sedans meer; enkel pick-ups, SUV's en sportieve auto's als de Mustang en GT. Deze nieuwe pick-up wordt dan dus naar alle waarschijnlijkheid de betaalbaarste personenauto van het merk.

De populariteit van pick-ups in de Verenigde Staten lijkt oneindig, dus daar hoopt Ford met dit model uiteraard een extra graantje van mee te pikken. Met de F150 heeft het al de meest verkochte auto in het thuisland in handen en de kans is groot dat ook een kleinere pick-up aardig aftrek vindt. In Zuid-Amerika blijkt het bijvoorbeeld al jaren een gouden markt. Ook Hyundai, dat er vanwege eigen succes mede voor heeft gezorgd dat Ford en GM hun hatchbacks en sedans van de markt halen, springt hier waarschijnlijk op in met een kleinere pick-up. Die verscheen vorige maand reeds gecamoufleerd in beeld.