Het aantal brommobielen in Nederland neemt in rap tempo toe, maar juist niet in Amsterdam. Dat voelt raar voor wie het straatbeeld daar kent, maar is dat eigenlijk juist niet.

Vijf jaar geleden stonden er ruim 23.000 brommobielen geregistreerd in Nederland. Eind 2025 zijn dat er bijna 32.700, een toename van ruim 9.600 voertuigen, zeggen de data-analisten van RDC. De groei versnelt bovendien elk jaar en tussen 2024 en 2025 zit het grootste gat ooit gemeten.

Dat dit volgens RDC betekent dat de brommobiel het niveau van nicheproduct definitief is ontstegen, zal geen verrassing zijn voor wie weleens in Amsterdam komt. Zogenaamde L6e-voertuigen (een autootje dat net als een bromfiets maximaal 45 km/h mag rijden) staan daar langs, op en achter iedere stoep en waren in 2025 goed voor in totaal 4.700 van deze compacte vierwielers. Toch komt de recentste groei juist niet uit de hoofdstad, meldt RDC. In september 2025 nam Amsterdam namelijk afscheid van een in 2020 bij wijze van proef ingevoerde stadsbrede parkeervergunning voor brommobielen. Die stelden berijders van zulke voertuigjes in staat om overal legaal te parkeren, een enorm voordeel ten opzichte van volwaardige auto’s. Nu die proef ten einde is, moeten ook L6e-rijders gewoon (flink) betalen om te kunnen parkeren en is de grap er logischerwijs wel af.

De gemeente Amsterdam heeft de proef geëvalueerd. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) heeft aangekondigd dat de gemeente begin 2026 besluit hoe het parkeerbeleid voor brommobielen verder wordt vormgegeven.

De maandelijkse registratiedata laten zien hoe groot het effect van de (voorlopige) afschaffing was. In september 2025, de laatste maand van de proef, werden in Amsterdam nog 154 brommobielen nieuw op naam gezet. In oktober zakte dat naar 118, in november naar 66, in december naar 62 en in januari 2026 naar een dieptepunt van 57 registraties. Ter vergelijking: in januari en februari 2025 waren dat nog respectievelijk 122 en 123 nieuwe voertuigen per maand.

Het brommobiel-epicentrum ligt qua groei dus niet meer in Amsterdam, maar waar dan wel? Ook daar heeft RDC een antwoord op: het Gooi. In Blaricum nam het aantal brommobielen met maar liefst 429 procent toe tot 74 stuks, in Laren steeg het aantal 45 km-autootjes met 268 procent naar 81. Volgens RDC wijst het er allemaal op dat het succes van de brommobiel niet afhankelijk is van hoofdstedelijk parkeerbeleid. Deze compacte en relatief goedkope vierwieler wordt volgens de onderzoekers steeds meer een alternatief voor de auto in bepaalde gebieden en onder bepaalde doelgroepen, hoewel het vermoede bestaat dat de voertuigjes ook vooral vaak als alternatief voor bromfietsen en fietsen worden aangeschaft.

Wie een brommobiel zoekt, komt trouwens steeds vaker bij een autofabrikant uit. Specifiek doelen we dan op Stellantis, dat met de Opel Rocks-e, Citroën Ami en Fiat Topolino flink wat rimpelingen in de L6e-vijver heeft veroorzaakt. Je kunt deze auto's trouwens ook gewoon als occasion aanschaffen, hoewel het met de afschrijving niet zo lijkt te willen vlotten.