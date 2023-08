Fisker Alaska onthuld, meer modellen in beeld

Fisker timmert lekker aan de weg. Het begint allemaal met de veelbelovende Ocean, een SUV met een verwacht rijbereik van ruim 700 km. Die is onder meer bij onze oosterburen al te bestellen. De Fisker Ocean blijft niet lang alleen, want er komt ook een ruigere Force E geheten versie bij. Die toonde Fisker tijdens de presentatie afgelopen nacht voor het eerst in levenden lijve, maar er was relevanter nieuws. Het parkeerde namelijk ook de bijzonder gelijnde Fisker Ronin op het podium en de Fisker Pear. Van die twee modellen, vooral van de Pear, is al het nodige bekend. Geheel nieuw is echter de Fisker Alaska, die op het laatste moment nog tevoorschijn kwam. In 2021 blikte Fisker er al kort op vooruit, maar het uiteindelijke resultaat ziet er toch heel anders uit.

De Fisker Alaska is uiteraard een directe aanval op elektrische pick-ups zoals de Ford F-150 Lightning, Ram 1500 REV en Tesla Cybertruck. Toch pakt Fisker het net even wat anders aan. Het moet volgens Fisker de lichtste elektrische pick-up ter wereld worden en hij onderscheidt zich onder meer met een bijzonder 'Houdini'-luik waardoor er vanuit de laadbak ook lading de cabine in kan. Zo moet je tot wel 2,8 meter lange lading kwijt kunnen in de Alaska. De pick-up krijgt een maximumrijbereik van bijna 550 km, waarmee hij aardig gelijk op gaat met de Ford F-150 Lightning. De Fisker Alaska komt in 2025 op de markt en hij krijgt een Amerikaanse vanafprijs van omgerekend zo'n €41.500.

Fisker laat verder de Ronin en Pear niet alleen wat uitgebreider zien, maar maakt er ook meer over bekend. Zo krijgt de bijzonder gelijnde vierdeurs GT Ronin dankzij drie samen dik 1.000 pk sterke elektromotoren en vierwielaandrijving. Goed voor een 0-100 km/h-sprint in zo'n 2 seconden. Het al wel eerder gemelde verwachte rijbereik is ook indrukwekkend: 600 mijl, ofwel bijna 1.000 km. In het laatste kwartaal van 2025 moet de productieversie van de Fisker Ronin op de markt verschijnen. De Fisker Pear is er al wat eerder bij, namelijk halverwege 2025. Dat is wel iets later dan aanvankelijk het doel leek. De Pear krijgt in de VS een vanafprijs van omgerekend een krappe €28.000. Of en wanneer deze nieuwe Fiskers naar Europa en eventueel naar Nederland komen, is nog niet bekend.