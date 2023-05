De eerste exemplaren van de Fisker Ocean vinden inmiddels hun weg naar Europa. En dat terwijl er niet eens bergen informatie over de elektrische SUV beschikbaar is. Fisker deelt nu meer gegevens van zijn elektrische SUV, maar wel van enkel de allerdikste Extreme- en de daarvan afgeleide One-uitvoeringen.

De Fisker Ocean is er met drie verschillende aandrijflijnen. Hij is er als Sport, Ultra en als Extreme. De Extreme is daarvan de meest potente uitvoering en het is die topversie - waar in de vorm van de One een speciale introductiesmaak bestaat - waar Fisker nu meer specificaties van deelt.

De Fisker Ocean Extreme is de versie van de elektrische SUV met het grootste bereik. Hij komt volgens Fisker namelijk maar liefst 707 WLTP-kilometer ver op een volle accu. Nu is ook bekend hoe groot het accupakket is dat dat bereik mogelijk maakt: 113 kWh. Ook weten we nu meer over het vermogen van de Fisker Ocean Extreme. De Ocean Extreme heeft twee samen 475 pk sterke elektromotoren die met een druk op de boost-knop kortstondig 663 pk naar het asfalt stampen. Dat vermogen is voldoende om de 2.434 kilo zware en 4,77 meter lange elektrische SUV in 4 tellen aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid: 205 km/h.

Tussen de voor- en achteras van de Ocean zit 2,92 meter. Die behoorlijke wielbasis levert de SUV een behoorlijke binnenruimte op. Fisker spreekt van een bagageruimte van 476 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 918 liter aan spul meezeulen. De Fisker Ocean Extreme kost in Duitsland ruim €74 mille. De Ultra- en Sport-smaken kosten er achtereenvolgens bijna 64 mille en 44 mille. De Ocean lijkt op termijn eveneens naar Nederland te komen, al behoort de Nederlandse markt niet tot de eerste Europese landen waar Fisker het model aan de man gaat brengen.