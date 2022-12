Filezwaarte in 2022 (nog) niet op oude niveau

In de laatste drie kwartalen van 2022, waarin er geen coronamaatregelen meer waren, stonden er niet zo veel files als in dezelfde periode van 2019. De pandemie lijkt onze werkplek en -tijden dan ook wel degelijk veranderd te hebben, waardoor de filedruk vooralsnog lager is. Vooral in de randstedelijke provincies nam de hoeveelheid files af. Op welke trajecten de meeste files stonden? Die informatie vind je onderaan dit artikel.

Met 12 procent minder files dan in dezelfde periode van 2019, kwamen we in Q2 t/m Q4 van 2022 (na afschaffing van de covid-19-maatregelen, dus) bijna terug bij het filezwaarteniveau van vóór de pandemie. Over heel het jaar stonden er nog 20 procent minder files dan in 2019, maar dat is in verband met de maatregelen die in januari, februari en maart van dit jaar nog golden een mank vergelijk. Ter illustratie: in 2021 stonden er 57 procent minder files dan in 2019, in 2020 zelfs 63 procent. De nieuwe waarden zijn het resultaat van een analyse door de ANWB op basis van alle filecijfers op A- en N-wegen in 2022.

Daaruit blijkt dat vooral het aantal files in de spitsen toenam sinds het afschaffen van de maatregelen. Als vanouds zijn dinsdag en donderdag de dagen met de drukste spitsen, en die waren dit jaar nog drukker dan in 2019. Op maandagen werd het tijdens de spits daarentegen een stuk rustiger: op maandagochtenden stonden er in 2022 40 procent minder files dan in 2019. Ook het moment waarop de ochtendspits het hevigst is, veranderde de: eerder was het rond 8 uur vaak het drukst op de weg, nu is dat rond half 9.

Minder files in de Randstad

Bij veel werkgevers is werken vanuit huis tijdens de pandemie een grotere rol gaan spelen dan voorheen, en dat is aan de filezwaartecijfers goed af te zien. Waarschijnlijk is het dé reden dat we in Q2 t/m Q4 van 2022, ondanks de bevolkingsgroei in de tussentijd, minder in de file stonden dan in 2019. Vooral in de randstedelijke provincies gaat dat voordeel van thuiswerken op. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland stonden in de genoemde periode respectievelijk 26, 18 en 13 procent minder files dan in Q2 t/m Q4 van 2019.

In de tabellen hieronder de top-10 fileknelpunten en de top-5 fileknelpunten op N-wegen van 2022:

Positie Snelweg en richting Tussen 1 A27 Utrecht > Breda Lexmond en Werkendam 2 A58 Tilburg > Eindhoven Moergestel en Oirschot 3 A4 Den Haag > Rotterdam Den Haag-Zuid en Ketheltunnel 4 A15 Rotterdam > Gorinchem Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht 5 A1 Apeldoorn > Amsterdam Voorthuizen en Hoevelaken 6 A2 Utrecht > 's-Hertogenbosch Culemborg en Zaltbommel 7 A12 Duitse grens > Arnhem Duitse grens en Arnhem 8 A4 Amsterdam > Den Haag Roelofarendsveen en Zoeterwoude 9 A20 Gouda > Hoek van Holland Knooppunt Terbregseplein en Kleinpolderplein 10 A50 Arnhem > Eindhoven Knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef