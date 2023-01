Fiat Punto (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Doodnormale auto's die oud geworden zijn zonder veel te rijden, die willen nog wel eens voor forse bedragen te koop staan. Dat bewezen onlangs deze Peugeot 306 en deze Volkswagen Polo wel. De Fiat Punto die je hier op je scherm ziet staan, doet daar niet aan mee. De Punto heeft met een NAP-geverifieerde kilometerstand van 28.970 ook uitzonderlijk weinig ervaring, maar hoeft niet de hoofdprijs te kosten. De vraagprijs is €1.449. Hoewel een dergelijke Punto nog wel eens goedkoper te vinden is, hoef je niet snel te verwachten dat er eentje met nog minder op de teller opduikt.

Daarmee is het dus best een interessante aanbieding voor de Fiat (Punto)-liefhebber, want vind nog maar eens zoiets. Het is ook nog eens een ELX en dat betekent dat het best een riant uitgeruste Punto is. Kijk eens naar die mistlampen in de voorbumper en de elektrische ramen. Wat een weelde! Wel heeft de Punto de 75 pk sterke 1.2 in zijn neus, dus is het qua vermogen niet de best bedeelde Punto die je kon krijgen. Maar ach, het blok geeft voldoende pit aan de Punto en het is een motor die niet al te hard heeft hoeven werken. Zeker niet met zó weinig kilometers achter de rug.

Een blik op de geschiedenis van de auto laat zien dat de eerste eigenaar de Fiat Punto maar liefst 24 jaar in bezit heeft gehad. Op het NAP-rapport zien we dat in die tijd de tellerstand bijzonder langzaam omhoog gegaan is. De kans bestaat natuurlijk dat de Punto vrijwel alleen heel korte ritjes heeft gemaakt en dat is niet per se bevorderlijk voor de techniek. In elk geval heeft de auto in de afgelopen jaren wel iets meer van de openbare weg gezien, want de vorige eigenaar heeft er in de 2,5 jaar dat de Punto in zijn/haar bezit was zo'n 7.000 km mee gereden. Grofweg een kwart van alle ooit gereden kilometers, dus. Dat biedt mogelijk ook hoop voor de staat van de motorslangen en dergelijke, want die willen bij lange stilstand nogal eens slecht worden.

Ondanks zijn lage kilometerstand is de Punto zo op basis van de foto's niet per se de meest frisse die we ooit gezien hebben. Vooral de deuk in het rechter portier is jammer, maar waarschijnlijk zonder al teveel moeite wel te verwijderen. Gooi er wat liefde tegenaan en je hebt voor niet bijzonder veel geld mogelijk een heel leuke Punto voor de deur staan. Als je geen liefhebber bent, is het altijd nog een interessante beginnersauto!