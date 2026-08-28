Mazda MX-5 SkyActiv-G 131 GT-M - 2017 - 99.530 kilometer - €19.450

Allereerst stappen we in een gebruikte Mazda MX-5. Sinds zijn aantreden in 1989 heeft de Japanner zich ontpopt tot de succesvolste roadster aller tijden. Dat betekent dat occasions genoeg voorradig zijn en vanwege de lange tijdspanne ook nog voor klein geld. Pas dan wel op voor afgetrapte en roestige exemplaren, want dat is altijd een dingetje bij deze tweezitter geweest. Voor ons budget heb je een heel wat jonger exemplaar, zoals deze Mazda MX-5 van de ND-generatie. De H-872-NJ (geïmporteerd in 2020) staat bij een oud-Fiat-dealer en dat is niet vreemd, want deze generatie werd samen met de Fiat/Abarth 124 Spider ontwikkeld. Je ziet het aan de dashboards - die zijn krek eender, maar onder de motorkap is het een ander verhaal. Mazda heeft altijd gezworen bij atmosferische motoren. In deze occasion is dat een 1.5 die goed is voor 131 pk en lekker veel toerentallen!

Met de ND ging Mazda terug naar de oertijd van de MX-5 - de NA, want die woog nog geen duizend kilo. Dankzij veelvuldig gebruik van aluminium en kunststof is de ND 100 kilo afgeslankt ten opzichte van voorganger NC en legt daardoor evenmin een ton in de weegschaal. Voor het betere kartgevoel zijn krachtbron en zetels bovendien lager geplaatst. Met name bij veelvuldig bochtenwerk komt dat goed tot uiting. De auto is prachtig in balans; onderstuur is er nauwelijks en geef je gas, dan wringt de achterkant zich meteen een stukje naar buiten. Terugschakelen, pedaal vloeren en op naar de volgende haarspeldbocht! Besturing en schakeling zijn daarbij mooi direct. Voor twee personen biedt de cabine voldoende leefruimte; de bagageruimte is met 130 liter krap bemeten. Maar met een maximaal laadvermogen van 265 kilo kon hij ook weinig groter zijn.

De eerste Duitse eigenaar koos voor de rijk uitgeruste GT-M: van stoelverwarming tot navigatie en van cruise- en climatecontrol tot stoer lichtmetaal; het zit er allemaal op. Het kapje is handbediend.

Signalement

Merk Mazda

Type MX-5 SkyActiv-G 131 GT-M

Bouwjaar mei 2017

Kilometerstand 99.530 kilometer

Vraagprijs €19.450

Waar te koop? Autobedrijf Van Winsum, Kampen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.496 cc

Max. vermogen 96 kW/131 pk bij 7.000 tpm

Max. koppel 150 Nm bij 4.800 tpm

Leeggewicht 950 kilo

Bagageruimte 130 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:16,7 (NEDC)

0-100 km/h 8,3 s

Topsnelheid 204 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir 16v Lusso - 2016 - 58.766 kilometer - €19.745

We schreven het: bovenstaande generatie MX-5 werd samen met de Fiat/Abarth 124 Spider ontwikkeld. Ze liepen zelfs gezamenlijk in het Japanse Hiroshima van de band. En of het daaraan lag of aan de inmiddels vergeten modelnaam (‘Barchetta’ bekte veel beter), feit is dat de open Fiat moeite had kopers aan zich te binden. Deze Fiat 124 laat dat zien. De origineel Nederlandse KB-211-F begon zijn leven in de lease, om na twee weken al van dealerbedrijf naar dealerbedrijf te hoppen. Pas in november 2018 kreeg de Japanse Italiaan zijn eerste particuliere eigenaar.

De 124 Spider is beslist géén MX-5. Zijn koets is anders en geïnspireerd op de oer-124 Spider (1966-1988). Hij is daardoor wat groter dan de Mazda, maar in het - identieke - interieur merk je niets daarvan. Ook de krachtbron is anders, met hier een geblazen 1.4 onder de kap. Dankzij diens veel hogere koppel is de Fiat meer ontspannen te rijden dan zijn Japanse evenknie, die je echt op toeren moet houden. Wel kenmerkt de MultiAir zich door een behoorlijk turbogat: pas bij 3.000 tpm komt er echt leven in de brouwerij. Minstens zo belangrijk is dat de rijkarakteristiek eveneens afwijkt. Het onderstel is naar eigen inzicht gefinetuned, wat bij de 124 Spider resulteert in een wat minder hard, maar niettemin scherp gevoel. Deze roadster is daardoor eerder een relaxte boulevardcruiser, gelukkig zonder al te veel aan sportiviteit in te boeten. Hetzelfde gaat op voor de besturing: die is nog steeds erg precies, maar in de middenstand minder direct dan die van de MX-5. Uiteindelijk behoorlijke verschillen dus, die de keuze tussen deze twee zonaanbidders persoonlijk maakt. De ‘witte’ is een jaar ouder dan de ‘rode’, maar heeft minder kilometers op de teller. De MX-5 geniet nog carrosseriegarantie tot en met 2029, de Fiat niet meer. Bovendien blieft hij elke 15.000 kilometer onderhoud; de Mazda moet na 20.000 kilometer naar de garage. Als Lusso is de open 124 met zijn voorzieningen aardig aan de GT-M gewaagd.

Signalement

Merk Fiat

Type 124 Spider 1.4 MultiAir 16v Lusso

Bouwjaar juli 2016

Kilometerstand 58.766 kilometer

Vraagprijs €19.745

Waar te koop? Autohuis Van Dijk, Heinenoord

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.368 cc, turbo

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 2.250 tpm

Leeggewicht 1.025 kilo

Bagageruimte 140 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:15,6 (NEDC)

0-100 km/h 7,5 s

Topsnelheid 215 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota MR2 1.8 16v VVT-i - 2000 - 80.816 kilometer - €18.950

Is de Fiat jou te soft en gaat de Mazda je juist niet ver genoeg of vind je hem te veel voor de hand liggend, dan gaan we met deze Toyota MR2 een stuk terug in de tijd. Ondanks zijn leeftijd is de historie overzichtelijk. De eerste Nederlandse eigenaar kreeg in juli 2000 de sleutels in handen gedrukt om ze in 2008 aan de tweede en tevens laatste bezitter te overhandigen. Die gebruikte de Japanner spaarzaam, want het klokje is nog niet eens rond geweest. Dat maakt de 65-FT-HG voor de liefhebber interessant. Want de middenmotorconfiguratie - een atmosferische 1.8 van 140 pk die al vanaf lage toerentallen wakker is en als een speer gaat, maar beschaafd is wanneer je rustig wilt rijden - van de MR2 heeft heel wat onervaren rijders problemen bezorgd. De in die tijd nog grotendeels afwezige veiligheidsnetten deden de rest. Overlevers worden daardoor gekoesterd. Dat zal met deze occasion ook het geval zijn geweest.

In de MR2 gaat het bijna enkel om rijden. Zo schittert bagageruimte grotendeels door afwezigheid en is de sfeer aan boord op z’n best minimalistisch te noemen. Het sportstuurtje geeft commando’s extreem direct door. Net als de MX-5 voor het betere kartgevoel, maar dan nog een tandje heftiger. Want rijd je over een hobbel, accelereer je flink of ga je fors in de ankers, dan wordt alles via het stuur doorgegeven. Allemaal te danken aan de compacte bouw, de korte vering, het lage gewicht en de brede banden. Plus de centrale ligging van het zwaartepunt, zodat het weinig kracht vraagt om de auto rond dat zwaartepunt te laten draaien. Toch is hij verbazingwekkend comfortabel geveerd. Er is altijd een goede communicatie tussen mens en machine (vergeet ook niet het motorgeluid vlak achter je oren), maar ga je over zijn grens, dan sta je er alleen voor.

Veel comfortverhogende zaken ontbeert deze MR2; wel zit een hardtop bij de vraagprijs inbegrepen, net als de Lenso-racewielen.

Signalement

Merk Toyota

Type MR2 1.8 16v VVT-i

Bouwjaar juli 2000

Kilometerstand 80.816 kilometer

Vraagprijs €18.950

Waar te koop? N. Stoopman Auto’s B.V., Hellevoetsluis

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.794 cc

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 170 Nm bij 4.400 tpm

Leeggewicht 950 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:13,5 (NEDC)

0-100 km/h 7,9 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie roadsters om de zomer mee af te sluiten. Waarmee wil jij op pad?

Nu nieuwe cabriolets zeldzaam en onbetaalbaar dreigen te worden, biedt de occasionwereld gelukkig uitsluitsel. In deze aflevering portretteerden we drie compacte, tweezits roadsters voor nog geen 20 mille. Van dit trio ligt de Mazda MX-5 misschien wel het meest voor de hand. Meer pret en levenservaring biedt de veel oudere Toyota MR2, terwijl de helaas geflopte en daardoor exclusievere Fiat 124 Spider wat comfortabeler is. Waarin zie jij jezelf de zonsondergang tegemoet rijden?