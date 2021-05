Ferrari voegt een nieuwe extreme editie van de 812 Superfast aan zijn gamma toe. Dít is de Ferrari 812 Competizione, een tot 830 pk opgeschroefde lichtgewicht versie van de Ferrari 812 Superfast die in een beperkte oplage beschikbaar komt.

De in 2017 als opvolger van de F12 Berlinetta gepresenteerde Ferrari 812 Superfast is in geen enkel opzicht een lachertje. In de neus van de Italiaan ligt namelijk een 800 pk en 718 Nm sterke 6.5 V12, maar dat blijkt niet voor iedereen voldoende. Ferrari schuift deze 812 Competizione naar voren, een exclusieve gelimiteerde extremist die de 812 Superfast in elk opzicht naar een nieuw plan tilt.

De Ferrari 812 Competizione heeft een tot 830 pk opgeschroefde versie van de 6.5 V12 van de 812 Superfast als krachtcentrale, al levert die twaalfcilinder met 692 Nm iets minder koppel. Die machine jankt door tot de toerenbegrenzer er bij 9.500 tpm inhakt. Het hoogste toerental van een straatlegale Ferrari ooit. Met deze bonk oerkracht dendert de 812 Competizione in 2,85 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De 200 km/h staat in 7,5 seconden op de klok (812 Superfast: 7,9 s) en wie het pedaal lang genoeg tegen de bodem trapt moet tot meer dan 340 km/h kunnen doordenderen. De Ferrari 812 Competizione put zijn extra pk's onder meer uit een compleet nieuw uitlaatsysteem, maar ook de aangepaste kleptiming draagt er een steentje aan bij. Ferrari heeft onder meer het inlaattraject, de zuigers, cilinderkoppen en krukas aangepast. De zeventraps automaat met dubbele koppeling schakelt tot 5 procent sneller dan in het origineel.

Maar er zijn meer technische aanpassingen. Ferrari verrijkt het stukje Italiaanse verwennerij namelijk met vierwielsturing. Daarnaast is een groot deel van de koets van de 812 Competizione uit koolstofvezel vervaardigd om het gewicht tot een minimum te beperken. Ferrari's nieuwste inzending legt 1.487 kilo in de schaal, 38 kilo minder dan het origineel. Het exterieur is bepaald niet kinderachtig aangepast. Sterker nog, de Ferrari 812 Competizione staart je aan alsof hij je, je naasten en verre kennissen het liefst met huid en haar verslindt. Ferrari hangt z'n nieuwe extremist vol met volledig eigen bumperwerk, compleet met intense koelopeningen, vleugels, lipjes en randjes.

Wie de 812 Superfast op z'n netvlies heeft staan, ziet direct dat de 812 Competizione een compleet nieuwe motorkap heeft, een exemplaar die het in tegenstelling tot het exemplaar van de 812 Superfast zonder koelsleuven naast de koplampen moet doen. Ferrari heeft op meer vlakken de zaag in de 812 Superfast gezet. Zo nemen we in de voorschermen koelopeningen waar en zitten er achter de achterwielen drie horizontale koelsleuven. Ook de achterkant van de 812 Competizione neemt afstand van die van de Ferrari 812 Superfast. De achterspoiler is fiks groter dan die van de auto waarop de 812 Competizione is gebaseerd. Het nieuwe exemplaar doorzorgt voor meer neerwaartse druk en doorklieft voortaan de achterlichten en zorgt voor meer neerwaartse druk. Een indrukwekkend geheel, maar er is meer. Zo verruilt Ferrari de glazen achterklep van de 812 Superfast voor een semi-dicht exemplaar dat uit aluminium is opgetrokken. Minstens zo indrukwekkend is de gigantische diffuser onderaan de achterkant. Aan weerszijden van het volledig uit koolstof opgetrokken exemplaar zitten twee verticale, hoekige stortkokers. De 812 Superfast heeft aan elke kant van de achterzijde twee dubbele knalpijpen. De uiterlijke aanpassingen leveren de 812 Competizione niet alleen verbeterde koeling op, maar ook maar liefst 80 kilo meer neerwaartse druk bij een snelheid van 200 km/h dan de reguliere 812 Superfast. De spoorbreedte van de nieuwe Italiaan is zowel voor als achter met enkele centimeters vergroot.

Nog niet genoeg Ferrari-verwennerij? Ga er dan maar even goed voor zitten. Ferrari trekt namelijk ook direct het doek van een de 812 Competizione A waarbij de A staat voor aperta. Open dus. Daarmee moet je de 812 Competizione A zien als de doorgesnoven broer van de Ferrari 812 GTS. De aandrijflijn van die 812 Competizione A is identiek aan die van z'n dichte broer. Wel heeft Ferrari de aerodynamica aangepast op het feit dat een dakje niet altijd aanwezig is. De Ferrari Competizione A krijgt onder meer een speciaal uit koolstofvezel opgetrokken dakje. Net als de dichte versie staat de 812 Competizione A op 20-inch uit koolstofvezel opgetrokken wielen.

Wie er eentje wil, moeten we teleurstellen. Alle 999 te bouwen exemplaren van de ruim 5 ton kostende 812 Competizione en de 599 te produceren exemplaren van de tegen de 6 ton kostende 812 Competizione A zijn al uitverkocht. De 812 Competizione komt in het eerste kwartaal, de Aperta-variant volgt in het laatste kwartaal van dit jaar.