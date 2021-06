Mansory Gronos is behoorlijk geel

De G-klasse is en blijft een geliefd object voor tuners als Mansory. Het bedrijf is dan ook bepaald geen onbekende met de G-klasse. Mansory noemt het bakbeest 'Gronos' en overlaadt de G 63 met allerhande koolstofvezel sleufjes, spoilers, lipjes en andere frutsels. In de voorbumper bracht Mansory vier ledstrips aan als extra dagrijverlichting, boven de voorruit zitten nog twee extra led-balken. Aan verlichting heb je in ieder geval geen gebrek. In de motorkap - eveneens van koolstofvezel - bracht Mansory extra koelsleuven aan om de nu 850 pk en 1.000 Nm sterke 4.0 V8 extra ademruimte te geven. De sprint naar de 100 km/h is geklaard in 3,5 seconden en het bakbeest is pas uitgeraasd bij 250 km/h. Uiteraard rolt de Gronos op wielen die niet hadden misstaan op een postkoets.

Wat opvalt bij de Gronos is dat Mansory niet koos voor de toepassing van geblindeerde achterruiten. Normaal gesproken zijn de donkere raampartijen eerder regel dan uitzondering op de G-klasse. De lichte ruiten maken dat je het interieur van de Gronos nog beter kunt zien. Dat is net zo geel als het exterieur: de stoelen, het dashboard, de vloermatten én de dakhemel zijn uitgevoerd in de felle kleur. Bepaalde delen zijn dan wel weer zwart gemaakt om toch nog te zorgen voor enig contrast. Ook opvallend zijn de zwart gelakte sierlijsten met gele spikkels. Die spikkels komen her en der in het interieur terug, zelfs op de schakelflippers achter het stuur.

Onder het Mansory-logo op het stuur was het al te lezen: 'Limited Edition'. De veredelaar bouwt namelijk niet meer dan tien exemplaren van de Gele G. De prijs van deze creatie is niet bekend, maar goedkoop is hij ongetwijfeld niet.