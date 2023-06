Feest bij Fiat: 40 jaar Panda 4x4, onvermoeibaar off-road

Het was 1983, drie jaar nadat de oer-Fiat Panda gelanceerd werd, toen de Italianen invulling gaven aan een lumineus idee: wat als we de auto die qua formaat overal past, voorzien van een aandrijflijn die 'm ook daadwerkelijk overal laat komen? Een simpel doch doeltreffend vierwielaandrijvingssysteem werd onder de eerste generatie Fiat Panda gehangen en ta-da! De Panda 4x4 was geboren.

Sindsdien verkocht Fiat meer dan 800.000 vierwielaangedreven Panda's, verdeeld over drie generaties, waarbij de eerste - die ook het langst in productie was - goed is voor veruit het grootste commerciële succes. Als klassieker begint die inmiddels de nodige populariteit te vergaren; een exemplaar in goede staat levert tegenwoordig duizenden euro's op. Dat terwijl ze in het thuisland nog bepaald niet zeldzaam zijn. Ook anno 2023 is er nog menig Italiaans boerenerf waarop een Panda 4x4 rondhobbelt als niets meer dan een stuk gereedschap.

Anderzijds zijn er tegenwoordig ook al partijen die zich bezigen met restauraties van het model, of er een elektrische restomod van maken. Het doeltreffende design van de originele Panda wordt nog altijd gewaardeerd, en in het geval van de 4x4 gaat dat gepaard met een dikke avontuurlijke bies. Zo'n kleine auto met een go anywhere-karakter straalt iets moedigs uit, waar menigeen doorgaans erg van gecharmeerd raakt. Zelfs van de welhaast 'mishandelde' exemplaren die je in Italië nog treft wordt stiekem gehouden door hun eigenaren, durven we te gokken.

De tweede Panda 4x4 kwam er in verschillende gedaanten

Het is dan ook niet gek dat Fiat veel later, na de lancering van de tweede Panda, weer met een 4x4-model op de proppen kwam. De Fiat Panda die in 2003 werd geïntroduceerd had een zachtere, stedelijker uitstraling dan zijn vooral utilitaire voorganger, maar was als vijfdeurs eigenlijk nog handiger. Zijn meer opgepoetste karakter smeekte misschien om wat meer genegenheid van de berijder, maar zie je een Italiaanse zestiger - krullend borsthaar, gebruind, tuinbroek en een sigaret - op weg naar de slager in het dorp daar al om malen?

Nee dus. Ook de tweede generatie vond in best een aantal verschillende verschijningsvormen (zie foto's) als 4x4 vooral in het thuisland gretig aftrek, waarna de derde dat naar een vergelijkbaar recept nog eens probeerde. Gevoelsmatig haalt de huidige Fiat Panda 4x4 het niet bij eerdere exemplaren, maar dat zou ook het gevolg kunnen zijn van de beperkte beschikbaarheid in Nederland: als vierwielaandrijver was de derde Panda hier maar kort leverbaar.

Gelimiteerde jubileumspecial van de Fiat Panda 4x4

Dat is waarschijnlijk ook de reden dat vandaag onthulde jubileumuitvoering van de Fiat Panda 4x4 aan onze neuzen voorbijgaat. Het merk introduceert de Fiat Panda 4x40°, een eerbetoon aan 40 jaar Fiat Panda. 1.983 exemplaren gaan de Italianen ervan bouwen, een getal dat overeenkomt met het introductiejaar van de oorspronkelijke Panda 4x4. Je herkent 'm aan zijn unieke vijfspaaks wielen, al zul je die waarschijnlijk alleen in Zwitserland, Frankrijk, Italië en Duitsland aantreffen: alleen in die landen brengt Fiat het eerbetoon op de markt.