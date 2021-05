Facelift voor Jeep Grand Commander

Jeep staat op het punt een facelift door te voeren op de Grand Commander, een vrij onbekend model dat Jeep alleen in China verkoopt. De Grand Commander is nu zo'n drie jaar oud en wordt tijdens zijn bijpuntsessie aan zowel voor- als achterzijde bijgewerkt.

Jeep en zijn Chinese partner GAC trokken in 2018 het doek van de productieversie van de Yuntu Concept. Die nieuwe SUV kreeg de naam Grand Commander en is een bijzonder geval. Ondanks dat de auto het grootste deel van zijn techniek met de hier wel bekende Cherokee deelt, is de Grand Commander een stuk groter. De 4,87 meter lange Grand Commander wint het in de lengte namelijk met zo'n 23 centimeter van die compactere SUV. Wel is de Grand Commander korter dan de uitgaande Grand Cherokee (4,82 meter), maar fors korter dan diens zo'n 5 meter lange nog te presenteren opvolger en de reeds onthulde 5,2 meter lange Grand Cherokee L. De Wagoneer en Grand Wagoneer staan daar met hun 5,45 meter weer ruimschoots boven.

Terug naar de Grand Commander. Dat model werd in 2018 (foto's 7 en 8) al overgoten met het strakkere Jeep-design dat later over de hierboven genoemde modellen werd uitgestort. De vernieuwde Grand Commander, waarvan we de foto's hebben opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport, krijgt een compleet nieuwe voorbumper, al blijft de uit zeven segmenten opgebouwde grille natuurlijk behouden. Aan weerszijden ervan monteert Jeep echter grotere koplampen, die het zonder het kleine uitlopertje moeten doen. Aan de achterkant zijn de wijzigingen ingrijpender. Net als zijn jongere Amerikaanse broertjes krijgt de Jeep Grand Commander relatief platte achterlichten die ditmaal visueel met elkaar worden verbonden. Centraal op de bips lezen we voortaan de modelnaam. Ook hier kan nieuw bumperwerk natuurlijk niet ontbreken.

De Jeep Grand Commander was samen met de plug-in hybride versies van de Renegade en Compass een van de eerste modellen van Jeep die leverbaar werd met een plug-in hybride aandrijflijn. In de Grand Commander is die aandrijflijn 230 pk sterk. De Grand Commander komt ook weer met een reguliere geblazen 2.0 benzinemotor beschikbaar die goed is voor 234 pk en ook een 265 pk sterke variant kent.