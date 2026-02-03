Ga naar de inhoud
Plug-in hybride Jeep Compass is net zo duur als elektrische en mild-hybride versie

Jeep Compass PHEV
Lars Krijgsman

Jeep maakt het de koper makkelijk. Het introduceert de plug-in hybride varianten van de Jeep Compass in Nederland. De prijzen van de hybride Compass met stekker zijn gelijk aan die van de mild-hybride en elektrische versies.

De Jeep Compass was er al als 145 pk sterke mild-hybride en als 210 pk sterke Compass Full Electric. Ongeacht de gekozen aandrijflijn heb je de Jeep Compass als Altitude vanaf €42.995 en als First Edition vanaf €44.995. Jeep introduceert nu een derde aandrijflijn in de Compass. Vanaf nu is de Jeep Compass er ook als 225 pk sterke e-Hybrid Plug-in. En de prijzen? Die zijn makkelijk te onthouden.

Ook de plug-in hybride Jeep Compass kost als Altitude €41.995 en als First Edition €43.995. Onder de kap ligt een 150 pk sterke 1.6 benzinemotor die bijval krijgt van een 125 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen: 225 pk en 300 Nm. Die combinatie helpt de SUV in 8 tellen vanuit stilstand aan een snelheid van 100 km/h. De 17,9 kWh accu is goed voor een elektrisch bereik van tot 92 kilometer.

