Facelift Friday: Peugeot 306

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Zo legendarisch als de 205 is de auto beslist niet, maar toch durven we de Peugeot 306 gerust een publiekslieveling te nomen. De auto verscheen in 1993 op de markt en verdween in 2002 weer van het toneel.

De 306 was in 1993 een lekker frisse verschijning. Met zijn échte hatchback-vorm en gladde koetswerk was de auto flink moderner dan voorganger 309, terwijl de schuin afgesneden koplampen en achterlichten ‘m een markant uiterlijk bezorgden. Een uitgebreide modelreeks was er ook. De 306 was er namelijk niet alleen als drie- en vijfdeurs hatch, maar ook als sedan en, destijds nog best gebruikelijk, cabriolet.

Een stationwagonversie ontbrak aanvankelijk, maar dat werd in 1997, opvallend laat, goedgemaakt. De Break verscheen tegelijk met de introductie van de Phase 2, die herkenbaar is aan een geheel nieuwe neus. Dankzij de herkenbare indeling lijkt het nieuws klein, maar stiekem zijn koplampen, grille, motorkap en voorbumper allemaal herzien. De aaneen gesmolten koplampen van na de facelift zijn nog wat meer toegeknepen dan de uit twee delen bestaande vroegere exemplaren en de grille verloor zijn lamellen. Een nieuw, fris logo en anders ingedeelde achterlichten maken het strakkere exterieurplaatje compleet.

In 1999 was het tijd voor een tweede vernieuwingsronde, al was die een stuk bescheidener dan de eerste. Helder glas voor de koplampen en een ontbrekende strip op de achterklep waren genoeg om het uiterlijk van de 306 nog tot 2002 fris te houden.