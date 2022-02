Op zoek naar een jarennegentigauto voor maximaal 1.500 euro

Phase II

Renault 19 1.4 Europa Energy

€1.200

1996

204.577 km

Verdwenen en vergeten

Kun kun jij je de laatste keer nog herinneren dat je een Renault 19 hebt gespot op onze wegen? Wij niet. Het gros is inmiddels geëindigd op de sloop of geëxporteerd naar het buitenland. Dat uit zich nadrukkelijk in het tweedehands-aanbod, want dat is mager. We vonden deze rode Phase II uit 1996 met kunststof bumpers en spiegelkappen. Dat ademt toch één en al nostalgie? Toegegeven, de goedkope wieldoppen die rechtstreeks van de Halfords lijken te komen, in combinatie met de afzichtelijke stuurhoes, doen de Renault weinig goed. Toch ziet hij er verder nog best aardig op de foto’s, mits je de twee tinten rood even buiten beschouwing laat. Deze overlever heeft nog een apk tot en met halverwege juni en heeft ruim twee ton op de teller.Zelf op zoek naar een Renault 19? Hier vind je het aanbod van dit moment

Ford Escort 1.6

€999

1996

154.919 km

Net als de Renault 19 moet je de Ford Escort op de occasionmarkt met een vergrootglas zoeken. Zag je ze in de jaren 80 en 90 overal rondrijden, vandaag de dag lijken ze volkomen uitgestorven of beter nog: weggeroest. Gelukkig hebben we nog één exemplaar kunnen vinden. Deze blauwe Escort oogt op de foto’s nog redelijk fris aan de buitenkant, De apk is echter al ruim een jaar verlopen, dus het is wel opletten geblazen. Het interieur is nogal smoezelig, maar hoe kan het ook anders bij een auto van ruim 25 jaar oud die niet bepaald een liefhebbersstatus geniet. Verse keuring eruit onderhandelen en oprijden dat ding! De verkoper meldt een kilometerstand van ruim 154.000, maar de Escort heeft een vijfcijferige teller, dus Joost mag weten of die stand klopt.

Je voelt je lekkerder …

Peugeot 306 1.4 XR

€1.245

1996

137.065 km

… in een Peugeot. Er was een tijd dat je die tekst op vrijwel elke Peugeot-achterruit zag. Zo ook op het rode exemplaar dat wij aantreffen. De verkoper benadrukt eveneens dat hij lekker rijdt, dus dan zal er een kern van waarheid in zitten. Bovendien kennen we de 306 niet anders. Op het eerste gezicht lijkt hij er nog best fraai bij te staan. Originele wieldoppen en zelfs strak in de rode lak, waarbij dat laatste bij oudere auto’s in deze kleur vrij uitzonderlijk is. Klein aandachtspunt is het rechter achterportier, want dat lijkt ontzet bij de wielkast. Maar ach, wat wil je voor zo’n bescheiden vraagprijs in combinatie met een relatief lage kilometerstand. Airco, elektrische raambediening en een neerklapbare achterbank zijn bij de prijs inbegrepen. De apk is nog geldig tot oktober. Wat heeft een mens nog meer nodig in het leven?

