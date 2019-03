Facelift Friday: Mitsubishi Carisma

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Mitsubishi Carisma heeft z’n plekje in het collectieve geheugen ogenschijnlijk vooral aan z’n Nederlandse roots te danken. De weinig opvallende auto kreeg in 1999 een compleet nieuwe neus en een strakgetrokken achterste.

De Mitsubishi Carisma was een middenklasser in de meest letterlijke zin van het woord, want het model viel enigszins tussen de verschillende segmenten in. Kleine broertjes Colt en Lancer opereerden in het schemergebied tussen B- en C-segment, de Carisma koos voor een plekje tussen C- en D-segment. Voor wie niet zo thuis is in die indelingen: de auto was groter dan een Astra en kleiner dan een Vectra. Vergelijkbaar met de Skoda Octavia dus, nog zo’n ruimtelijke liftback die zich niet in een hokje laat plaatsen.

De Carisma verscheen in 1995 en was specifiek bedoeld voor de Europese markt. De auto deelde z’n technische basis met de Volvo S/V40, die dan ook in dezelfde fabriek in het Limburgse Born werd gebouwd. In tegenstelling tot die Volvo was de Carisma er niet als stationwagon. Toch waren er twee carrosserievarianten: een vijfdeurs liftback en een vierdeurs sedan.

De introductie werd kracht bijgezet met een enorme campagne die velen wist te bewegen een poster van de auto achter het keukenraam te hangen. Zonder extrinsieke motivatie was dat vermoedelijk niet gebeurd, want Mitsubishi’s nieuwkomer was voor een rol als postermodel zeker niet opvallend genoeg. Wel kon de originele Carisma worden omschreven als een keurige en modern ogende auto.



Dat veranderde niet toen het in 1999 tijd werd voor vernieuwing. Mitsubishi maakte daar serieus werk van en verving motorkap, grille, koplampen en voorbumper. De grille werd nadrukkelijker dan voorheen opgesplitst in twee delen, die elk weer één optisch geheel vormden met de koplamp die hen vergezelde. Dat effect was nog sterker bij de uitvoeringen met duistere lichtunits, ook al een noviteit. De bumper werd vooral strakker van vorm.

Ook de achterklep van zowel de vier- als de vijfdeursvariant werd vervangen. De achterlichten kregen niet alleen een andere indeling, maar ook een nieuwe vorm en er kwam een speels ‘kneepje’ in de bovenrand van de klep.

Geen half werk dus, maar is dat ook genoeg om de resultaten van Mitsubishi’s inspanningen als een verbetering te bestempelen? We laten het wederom aan jou.