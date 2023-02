EV-aandeel was in 2022 kleiner op groeiende leasemarkt

Uit onderzoek van leasemaatschappij ALD Automotive bleek het even geleden al: onder leaserijders ontstaan twijfels over elektrisch rijden doordat het bijtellingsvoordeel ervoor steeds verder afneemt. Nu lijkt het erop dat die twijfels hun gevolgen hebben op de leasemarkt, want het aandeel van nieuwe elektrische auto's was daar in 2022 minder groot dan in 2021. In 2021 was 27 procent van de nieuwe leaseauto's een volledig elektrische, in 2022 was dat 25 procent. De grootte van het totale leaseautopark groeide in 2022 wel: aan het einde van het jaar telde het 1.256.000 auto's, een groei van 4,2 procent. Let wel: dat zijn bedrijfswagens en personenauto's in zowel de zakelijke- als de privé-lease samen.

Het afgenomen bijtellingsvoordeel is echter niet de enige verklaring voor de afgenomen relatieve populariteit van elektrische auto's onder leasers. Ten eerste is die maar voor 784.500 van hen van toepassing, omdat je alleen in de zakelijke lease te maken hebt met bijtelling en de overige leaseauto's privé geleaset worden. Daarnaast nam de populariteit van leaseauto's ten dele toe door de krapte op de arbeidsmarkt. Die bewoog werkgevers ertoe vaker een leaseauto aan te bieden om nieuwe werknemers over de streep te trekken, terwijl het aanbod van nieuwe (elektrische) auto's tegelijkertijd beperkt was door allerhande tekorten en problemen. Om die krapte op te vangen, werden er vaker leaseconstructies opgetuigd voor gebruikte auto's, meldt VNA.

Aandeel van EV bij bedrijfswagens en private-leasers groeit wel

De elektrische auto doet het wel goed bij bedrijven die nieuwe bedrijfswagens leasen. Waar in 2021 nog slechts 4 procent van de nieuwe geleasete bedrijfswagens een EV was, was dat in 2022 9 procent. Ook in de private lease is de EV in trek. In 2021 was 11 procent van de nieuwe private leaseauto's volledig elektrisch, in 2022 was dat 26 procent. Een actueel cijfer voor het totale aantal elektrische auto's onder de 1.256.000 leaseauto's in Nederland geeft VNA vandaag niet vrij.

Wel kunnen we concluderen dat de lagere bijtellingsvoordelen een significant verschil maken als we alleen kijken naar de zakelijke leasemarkt. Precieze cijfers blijven we je vooralsnog verschuldigd, maar het percentage EV's onder alle nieuwe leaseauto's nam af, terwijl die onder de bedrijfswagens én in de private lease flink toenam. De afname komt dus hoofdzakelijk van de zakelijke personenautoleasemarkt vandaan - en dat is de enige die te maken heeft met bijtellingsvoordeel.