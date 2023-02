De best verkochte elektrische auto's van januari

Net als Volkswagen mag ook Tesla zich in januari tweevoudig kampioen noemen. Tesla is namelijk het merk dat in de eerste maand van dit jaar de meeste nieuwe elektrische auto's op Nederlands kenteken zette. Verder had Tesla met de Model Y de meest geregistreerde EV in handen.

De Tesla Model Y was in januari dit jaar de populairste elektrische auto van Nederland. Het was althans de meest gekentekende nieuwe Tesla. Dat blijkt uit cijfers die AutoWeek heeft opgevraagd bij de Bovag. In heel 2022 was de Skoda Enyaq iV de meest geregistreerde EV. De Tsjech bleef afgelopen maand januari buiten de top 5.

De immer populaire elektrische varianten van de XC40 leveren die Volvo een tweede plek in de EV-verkoopranglijst op. Dat de Peugeot e-208 opnieuw hoog in de lijst staan, is evenmin een verrassing. De Renault Megane E-Tech Electric is een interessante nieuwkomer. De Fransman verscheen bijna geruisloos in de top 5 van populairste elektrische auto's.

Populairste elektrische auto's in Nederland, januari 2023

Merk Model Aantal 1 Tesla Model Y 492 2 Volvo XC40 420 3 Peugeot e-208 256 4 Peugeot e-2008 241 5 Renault Megane E-Tech Electric 236

In januari zijn in Nederland 591 Tesla's op kenteken gezet. Daarmee is Tesla het automerk dat in januari de meeste nieuwe elektrische auto's registreerde. De tweede plek is voor Volvo, dat 539 EV's op kenteken zette. Plekken drie tot en met vijf zijn voor achtereenvolgens BMW, Peugeot en Renault.

Top 5: EV-leveringen januari 2023