EV-aanbod in 2021 met 33 procent gestegen in Nederland

Het jaar is nog niet helemaal voorbij, maar het einde is in zicht. We kijken terug op een jaar vol EV-nieuws en dat betekent dat ook dat er nu flink meer elektrische auto’s op de prijslijst staan dan op 1 januari.

Dat het hard gaat met de opkomst van de EV, wordt waarschijnlijk meteen duidelijk als je nu een blik naar buiten werpt. De kans dat er dan een EV met bouwjaar 2021 in beeld verschijnt, is namelijk levensgroot. Bij AutoWeek willen we ons echter niet alleen maar op gevoelens en aannames baseren, dus is het tijd om de voorgevoelens te staven met snoeiharde cijfers.

Kaders

Het beste gereedschap daarvoor is natuurlijk Carbase, de meest uitgebreide auto-database van Nederland en omstreken. Allereerst willen we weten hoeveel verschillende elektrische modellen er in 2020 op de prijslijst stonden. Daarbij stellen we wel een aantal voorwaarden. Zo gaan we uit van het moment waarop een auto op de Nederlandse prijslijsten en dus in Carbase verscheen. Daarbij gaat het om alle auto’s die ergens in het bewuste jaar beschikbaar waren, dus ook de modellen die in dat jaar verdwenen of juist werden geïntroduceerd.

Bovendien beperken we ons tot personenauto’s. ‘Busjes’ die volledig zijn ingedeeld voor personenvervoer doen dus wel mee, maar bestellers niet. Dat maakt voor het aantal modellen trouwens niet veel uit, want de tweede ‘regel’ is dat we verschillende varianten van één model op één hoop vegen. Peugeot kan zijn luxe-personenbusje dus wel e-Traveller noemen en de reguliere versie Expert, maar dat telt dan toch als één model. Hetzelfde geldt voor carrosserievarianten: de Audi E-tron en E-tron Sportback tellen als één, net als de Porsche Taycan en de Taycan Cross Turismo.

Dat laat wat ruimte voor discussie. Een Smart Fortwo en een Smart Forfour tellen bijvoorbeeld wel als twee modellen, omdat het verschil hier in onze ogen significant is. De dichte Fortwo en de cabrio zien we dan wel weer als één model. Wellicht zouden er bij jou dus iets andere cijfers uitkomen, maar reken niet op grote verschillen.

33 procent erbij

Een zoektocht in Carbase leert dat er volgens de bovenstaande voorwaarden in 2020 48 verschillende modellen op de prijslijst stonden. In 2021 zijn dat er volgens dezelfde voorwaarden maar liefst 64. Jawel, dat is een stijging van 16 stuks, dik 33 procent! In totaal kwamen er zelfs nog meer modellen bij dan dit, omdat er ook auto’s verdwenen zijn. De lijst met elektrische nieuwkomers voor 2022 toont maar liefst 21 auto’s, waarbij carrosserie- en andere varianten van bestaande modellen opnieuw niet zijn meegeteld. Wel moet gezegd dat de Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e Life, Peugeot e-Rifter, en Toyota Proace City Verso Electric nagenoeg identiek zijn. Eigenlijk gaat het hier dus om één model dat op vier verschillende plekken op de prijslijst verschijnt. Kijken we toch nog even naar de bedrijfsauto's, dan leidt de ijver van Stellantis ook daar logischerwijs tot een enorme stijging van het aanbod. Behalve de bestelversies van de genoemde modellen staan hier dankzij deze merken ook nieuwe grote bestellers met een elektrische aandrijflijn klaar, zoals de Opel Movano-e.

In veruit de meeste gevallen hebben de nieuwkomers geen directe voorganger en zijn ze dus daadwerkelijk een aanvulling op het bestaande gamma van de bewuste fabrikant. De Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 behoren tot de belangrijkste nieuwkomers van de lijst, maar laten we niet vergeten dat ook de razend-populaire Skoda Enyaq een product van 2021 is. Diens directe broertje, de Volkswagen ID4, verscheen nog nipt in december 2020, maar kwam ook eigenlijk pas dit jaar echt op gang. De Ford Mustang Mach-E verscheen officieel pas in 2021, al wisten we al ruim voor januari hoe de auto eruitzag. Opvallend is ook hoe druk de Duitse premium-merken zijn geweest. Audi en BMW introduceerden elk twee nieuwe elektrische modellen, Mercedes zelfs drie. Een eervolle vermelding is ook bij de Dacia Spring op zijn plek, want dat is met een vanafprijs van €17.585 met afstand de goedkoopste auto van de lijst.

Elektrische nieuwkomers 2021 Audi E-Tron GT Audi Q4 e-Tron (Sportback) BMW i4 BMW iX Citroën e-Berlingo Cupra Born Dacia Spring Ford Mustang Mach-E Hyundai Ioniq 5 Jac iEV7S Kia EV6 Mercedes-Benz EQA Mercedes-Benz EQB Mercedes-Benz EQS MG Marvel R Opel Combo-e Life Peugeot e-Rifter Skoda Enyaq iV Tesla Model Y Toyota Proace City Verso Electric Volvo C40

2022

Dit alles roept natuurlijk wel de vraag op of de trend in 2022 wordt voortgezet. Dat weten we pas over een jaar definitief, maar het is wel nu al duidelijk dat er opnieuw heel veel elektrisch nieuws op ons zal worden afgevuurd. Als lekkermakertje presenteren we binnenkort vast de tien auto’s die voor zover we nu kunnen overzien de belangrijkste nieuwkomers in deze categorie zullen zijn.