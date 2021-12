De Dacia Spring op tussenrapport

De Dacia Spring staat eindelijk bij de dealers en de orderportefeuille is goed gevuld. AutoWeek testte afgelopen week de Spring tegen een Volkswagen e-Golf om te kijken of de goedkope elektrische auto een alternatief is voor een gebruikte EV en dan was er ook nog dat tegenvallende resultaat bij de EuroNCAP botsproeven. Veel vragen dus rond de nieuwe Dacia Spring, tijd voor een tussenrapport!

De Dacia Spring kent een lange aanloop. Al in maart 2021 kon AutoWeek met de Spring rijden en in die eerste test waren we positief over hetgeen de Spring biedt. Voor iets minder dan 18.000 euro heeft de Spring voor een elektrische auto een redelijke actieradius, zo’n 180 tot 190 kilometer op een acculading. Dat zijn waardes die nieuwe elektrische auto’s als de Hyundai iOniq Electric zes jaar geleden haalden. En we plaatsten meteen een kanttekening: wanneer je je verwachtingen weet te ­tem­peren heb je aan de Spring een prima ­no-nonsense elektrisch vervoermiddel voor stedelijk gebruik.

Is de Dacia Spring alternatief voor elektrische occasion?

Die vraag stelden we ons vorige week bij een vergelijkende test van de Dacia Spring en een Volkswagen e-Golf. In de dubbeltest in AutoWeek 48 zetten we een nieuwe Dacia Spring Comfort Plus Orange Pack met een prijskaartje van 19.250 euro naast een Volkswagen e-Golf uit 2017 met bijna 78.000 kilometer op de klok die voor een bedrag van 19.900 euro mee mag uit de occasionshowroom. Het praktijkverbruik dat we in maart 2021 al noemden halen we ook in de test die in november werd gedaan: 190 kilometer op een acculading. Met de e-Golf komen we 240 kilometer. Het zijn vooral de prestaties die de Spring punten kosten. Tot 80 kilometer per uur gaat het nog wel, maar voor de 0-100-sprint heeft de 20,8 seconden nodig! Dat is nog veel trager dan de fabrieksopgave van 19,2 seconden.

De conclusie van de test luidt:

Wil je nieuw en zo goedkoop mogelijk elektrisch rijden, dan kun je niet om de Dacia Spring heen. En eerlijk gezegd heeft het karretje ons aangenaam verrast. Heb je toch wat meer behoefte aan luxe en comfort, dan heeft de Volkswagen eGolf ontegenzeggelijk de betere kaarten. Afgezien van zijn kleine actieradius is dat namelijk een enorm fijne auto die prettiger rijdt dan een conventionele Golf. En hij is in dit geval zelfs iets goedkoper dan de Spring. Wegenbelasting is hier geen issue en het verbruik is nagenoeg gelijk. Je zou hooguit wat meer geld voor onderhoud moeten reserveren, aangezien het geen nieuwe auto meer is.

Is de Dacia Spring een veilige auto?

Dat is een vraag die velen zich misschien stellen na de resultaten van de EuroNCAP-botsproeven. Door de afwezigheid van elektronische hulpmiddelen, op ABS en ESP na, wisten we natuurlijk al dat hij bij veiligheidstest geen hoge ogen zou gooien. Op de remweg, onderdeel van elke vergelijkende test van AutoWeek, heeft de Spring 41 meter nodig om van 100 km/h zo snel mogelijk tot stilstand te komen. De vier jaar oude Golf 38,3 meter. Het oordeel van de EuroNCAP over de Spring is hard, het instituut noemt het resultaat in een persbericht 'ronduit problematisch', met een 'hoog risico op levensgevaarlijke verwondingen voor de borst van de bestuurder en het hoofd van de achterpassagiers bij een frontale botsing'. Ook bij een botsing van opzij is de bescherming volgens NCAP niet adequaat. Tot slot dragen ook ondermaatse veiligheidssystemen bij aan de slechte score.

Hoe doen gebruikte elektrische occasions waarmee je de Dacia Spring qua prijs kunt vergelijken? In elk geval scoorde de Hyundai iOniq Electric in 2016 een nette score, en ook de tegenstander die AutoWeek erbij haalde, de vorige generatie Volkswagen Golf, had geen noemenswaardige veiligheidsissues volgens EuroNCAP. Al is sindsdien de testmethode wel veranderd en zijn de twee genoemde modellen niet op de nieuwe manier getest door EuroNCAP. Dat geldt wel voor de Renault Zoe. Die kwam er met 0 sterren in de recente botsproeven slechter vanaf dan de Dacia Spring.

Voldoende

Als betaalbare elektrische auto scoort de Dacia Spring nog steeds een voldoende, ook al krijgt de Spring in de vergelijkende test tegen de VW eGolf ook van ons maar 2 sterren op het onderdeel veiligheid. Wat we in maart al constateerden: wanneer je je verwachtingen weet te ­tem­peren heb je aan de Spring een prima ­no-nonsense elektrisch vervoermiddel voor stedelijk gebruik. Daar liggen de snelheden gelukkig steeds lager.