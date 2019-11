Europese massaclaim tegen VW om sjoemeldiesel

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

In Nederland hebben zich tot nu toe ongeveer tienduizend gedupeerde eigenaren aangemeld, zegt DEJF-directeur Femke Hendriks. Vanaf dinsdag kunnen ook Belgen zich registreren, en binnenkort volgen Frankrijk en Spanje.

De DEJF roept autobezitters, maar ook leasemaatschappijen en bedrijven op zich zo snel mogelijk te registreren vanwege verjaringstermijnen. De stichting brengt alle claims bij elkaar en is bereid in elk EU-land rechtszaken aan te spannen. Daarvoor worden experts en advocaten aangetrokken.

In Europa rijden 8,5 miljoen 'sjoemeldiesels' rond van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Porsche, waarvan in 2015 bleek dat de stikstofuitstoot vanwege ‘sjoemelsoftware’ veel hoger was dan voorgespiegeld. De waarde van tweedehandsdiesels is inmiddels fors gedaald, mede omdat reparaties vaak niet effectief zouden zijn.

In de VS en Australië zijn al wel vergoedingen uitgekeerd. Wat betreft Europa loopt de stichting bij de "arrogante" Volkswagen-groep tot nu toe tegen een stenen muur, aldus de Belgische advocaat Laurent Arnauts, die denkt dat Volkswagen zijn imago kan oppoetsen door mee te werken aan de massaclaim. Volgens de advocaat zijn veel eigenaren zich niet bewust van de "enorme schade". "We hebben alle autobezitters nodig om een vuist te maken", vult directeur Hendriks aan. "Eendracht maakt macht."

De stichting zet in op een schikking met Volkswagen onder de Nederlandse Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM), die mogelijkheden biedt voor compensatie in heel Europa, als het gerechtshof in Amsterdam dat goedkeurt. De stichting werkt op ‘no cure no pay’-basis en vraagt bij succes maximaal 27,5 procent van het uitgekeerde compensatiebedrag.