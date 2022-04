Europese Ford Mondeo uit productie

Net iets meer dan een jaar geleden werd bekend dat Ford de stekker zou trekken uit de Europese Mondeo. In maart van dit jaar zou het voorbij zijn. Dat is iets uitgelopen, want afgelopen maandag (4 april) werd in de Ford-fabriek in het Spaanse Valencia de laatste Mondeo gebouwd. Daar heeft Ford zelf nog geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar een productiemedewerker heeft op LinkedIn een foto geplaatst van een grijze Mondeo met daarop een sticker met 'ultima unidad', ofwel het laatste exemplaar. In Nederland is overigens al geen nieuwe Mondeo meer te bestellen.

De vierde generatie van de Mondeo gaat de boeken in als een betrekkelijk zeldzame auto hier in Nederland. Hoewel die in 2012 al werd gepresenteerd, kwam hij eind 2014 pas in Europa op de markt en in het eerste volle verkoopjaar gingen er hier 2.833 over de toonbank. Daarna zakte het snel terug en vanaf 2018 kwam de jaarlijkse verkoop niet meer boven de 1.000 stuks. Dit jaar zijn er tot op heden 86 verkocht. Dikke kans dat het daar dus ook bij blijft. Het staat in schril contrast met het succes dat de Mondeo hier ooit genoot. Er zijn vanaf de introductie in 1993 namelijk maar liefst 174.000 Mondeo's nieuw op Nederlands kenteken gezet. De eerste generatie was ook gelijk de meest succesvolle, met 1996 als absoluut topjaar (14.934 stuks).

De traditionele middenklasser ruimt hier in rap tempo het veld en nu is dus ook de Mondeo niet meer. Een einde van een tijdperk, zo kunnen we wel stellen. Of er hier ooit nog een nieuwe Mondeo komt, is nog onduidelijk. In China hebben ze al wel een geheel nieuwe Mondeo, alleen zal die vijfde generatie de oversteek naar Europa niet maken. We zetten erop in dat Ford de middenklasse hier gaat bedienen met een nieuwe elektrische SUV. Die omschrijft het merk nu nog simpelweg als 'medium-size cross-over' en op een teaserfoto kregen we daar onlangs het eerste levensteken van. Wie weet keert de bekende naam terug op die auto en komt er toch weer een Europese Mondeo.