In oktober zijn er in de Europese Unie meer nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat en meer blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.

In oktober zijn in de Europese Unie 916.609 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 5,8 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar (866.117 stuks). Het is de vierde maand op rij dat de Europese registratiecijfers plussen laten zien. Vegen we de eerste tien maanden van dit jaar op een hoop, dan komen we uit op 8.974.026 nieuwe personenauto's. Dat zijn er 1,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch blijven de cijfers achter ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Van alle auto's die in de eerste 10 maanden van dit jaar al in de Europese Unie zijn geregistreerd, was 16,4 procent een volledig elektrische. Het ging in totaal om 1.473.447 exemplaren. In de eerste tien maanden van vorig jaar was dat aandeel kleiner: 14,3 procent. Maar liefst 83,6 procent van alle dit jaar in de EU gekentekende nieuwe personenauto's, had gewoon al dan niet geëlektrificeerde verbrandingsmotoren. De trend dat 'traditioneel benzine' krimpt en de categorie 'hybride' groeit, zet zich door. Dat de dieselmarkt almaar kleiner wordt, laat zich ook nu weer zien.