Europese autoverkoop: weer (iets) meer elektrische auto's verkocht
Iets erbij
In oktober zijn er in de Europese Unie meer nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat en meer blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.
In oktober zijn in de Europese Unie 916.609 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 5,8 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar (866.117 stuks). Het is de vierde maand op rij dat de Europese registratiecijfers plussen laten zien. Vegen we de eerste tien maanden van dit jaar op een hoop, dan komen we uit op 8.974.026 nieuwe personenauto's. Dat zijn er 1,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch blijven de cijfers achter ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.
Van alle auto's die in de eerste 10 maanden van dit jaar al in de Europese Unie zijn geregistreerd, was 16,4 procent een volledig elektrische. Het ging in totaal om 1.473.447 exemplaren. In de eerste tien maanden van vorig jaar was dat aandeel kleiner: 14,3 procent. Maar liefst 83,6 procent van alle dit jaar in de EU gekentekende nieuwe personenauto's, had gewoon al dan niet geëlektrificeerde verbrandingsmotoren. De trend dat 'traditioneel benzine' krimpt en de categorie 'hybride' groeit, zet zich door. Dat de dieselmarkt almaar kleiner wordt, laat zich ook nu weer zien.
|Type aandrijflijn
|Aandeel jan-okt 2025
|Aandeel jan-okt 2024
|Verschil in procentpunten
|Benzine
|27,4%
|30,7%
|-3,3
|Hybride
|34,6%
|33,2%
|+2,4
|Elektrisch
|16,4%
|14,3%
|+1,1
|Diesel
|9,2%
|10,9%
|-1.7
|Plug-in hybride
|9,1%
|7,7%
|+1,4
|Overig (lpg, cng, waterstof)
|3,3%
|2,9%
|+0,4
Automerken: stijgers en dalers in oktober
Tesla zag zijn maandelijkse registraties in de Europese Unie dit jaar geregeld stevig lager uitvallen dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober registreerde Tesla in de EU slechts 5.647 nieuwe auto's, 48 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Over de eerste tien maanden van dit jaar blijft Tesla met 117.000 registraties 39,2 procent achter bij vorig jaar. BYD blijft scoren. Het zette in oktober in de EU 13.350 auto's op de weg, 195 procent meer dan in oktober vorig jaar. Over de eerste tien maanden van dit jaar noteert BYD 94.216 registraties (+240 procent). Of het Tesla nog kan inhalen, is zeer de vraag.
Andere automerken die in oktober een twee- of zelfs driecijferige groei lieten zien, zijn Skoda (+12,8 procent), Cupra (+22,3 procent), Citroën (+39 procent), Fiat (+20,8 procent), Alfa Romeo (+41,5 procent), Lancia (+25,8 procent), Alpine (+155,7 procent), Mini (+34,6 procent), SAIC Motor (+56 procent) en Honda (+10,9 procent). Flinke dalers zijn er ook: Porsche (-28 procent), DS (-24,2 procent), Toyota (-10,6 procent), Lexus (-12,6 procent), Mitsubishi (-47,9 procent) en - je verwacht het niet - Jaguar. Jaguar verkoopt geen nieuwe auto's meer en scoorde dus een volle -100 procent in de registratiecijfers.