Europese autoverkoop ook in oktober dik in de plus

De automarkt lijkt zich in de Europese Unie langzaam maar zeker te herstellen, maar in de eerste tien maanden van dit jaar blijft de totale verkoopvangst nog behoorlijk achter bij die van 2021. Afgelopen maand werden in de EU bijna 746.000 nieuwe personenauto's verkocht, dik 12 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar.

In oktober zijn in de Europese Unie 745.855 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 12,2 procent meer dan de 664.861 stuks die in oktober 2021 op kenteken zijn gezet. Dat klinkt leuk, maar ook 2021 was niet bepaald een fantastisch jaar voor de auto-industrie. Vergelijken we de verkoopresultaten met die van oktober in het laatste jaar voor de pandemie (2019), dan bleef de autoverkoop afgelopen maand maar liefst 290.000 exemplaren achter.

Kijken we naar de eerste tien maanden van dit jaar, dan blijven de verkopen van 2022 8,1 procent achter bij die van vorig jaar in diezelfde periode. Sinds augustus nemen de Europese autoverkopen onafgebroken toe ten opzichte van vorig jaar, maar tussen januari en juli zakte de autoverkoop heftig in met krimppercentages van soms zelfs ruim boven de 20 procent.

In Nederland werden in oktober met 28.992 stuks ruim 20 procent meer personenauto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. In belangrijke Europese markten als Duitsland en Frankrijk namen de verkopen in oktober toe met achtereenvolgens 16,8 procent en 5,5 procent.

Volkswagen was in oktober de best verkopende autofabrikant in de Europese Unie. Het merk verkocht met 85.217 personenauto's zo'n 37 procent meer auto's dan in oktober vorig jaar. Op plek twee staat Toyota met 54.100 verkochte personenauto's (+43 procent). Die twee merken staan ook op plek één en twee in de Europese autoverkopen in de eerste tien maanden van dit jaar. Volkswagen verkocht in die periode 825.763 auto's, Toyota 524.279 stuks. Kanttekening bij deze cijfers: onder meer Tesla wordt niet in de cijfers van ACEA meegenomen. In september was de Tesla Model Y volgens cijfers van Jato Dynamic bijvoorbeeld nog de best verkochte auto in Europa.