Verkoopcijfers oktober: flinke stijging, Toyota aan kop

Er zijn in oktober in Nederland flink meer nieuwe auto's verkocht dan in die maand vorig jaar. Het is al de derde maand op rij dat het aantal verkopen hoger uitvalt dan in 2021, al blijft de verkoop nog duidelijk achter bij 2019.

In oktober van dit jaar zijn er in Nederland 28.992 nieuwe personenauto's verkocht, blijkt uit cijfers van de Bovag en RDC. Dat zijn er 20 procent meer dan in oktober 2021. Bovendien is het de derde maand op rij dat er sprake is van een toename. In augustus werden er 9,2 procent meer nieuwe personenauto's verkocht dan vorig jaar, in september ging het om een stijging van 4,8 procent. De stijging van afgelopen maand is dus aanzienlijk groter. Volgens de Bovag is het vooral te danken aan het feit dat de leveringsproblemen in de auto-industrie wat minder groot zijn geworden.

Behalve de stevige stijging is ook de nummer 1 in de verkoopcijfers opvallend. Toyota was namelijk afgelopen maand het best verkopende merk in ons land. Toyota verkocht hier 2.944 nieuwe auto's en pakte daarmee een marktaandeel van maar liefst 10,15 procent. Het is voor het eerst dit jaar dat Toyota bovenaan staat, eerder was het vooral Kia dat de koppositie pakte. Ook Volkswagen en Peugeot (beiden één maand) stonden dit jaar al eens bovenaan. Wel was Toyota op één maand na elke maand al in de top 3 vertegenwoordigd.

Dat Toyota zulke goede zaken deed in oktober, is vooral te danken aan de Yaris Cross en Aygo X. De Toyota Yaris Cross heeft vooral een opvallende opmars gemaakt afgelopen maand, want die stond in januari voor het laatst in de top 5. De absolute winnaar als we kijken naar de losse modellen was echter de Opel Corsa. Die bereikte dit jaar nog niet eerder de eerste plaats, Peugeot-broer 208 bleef 'm maandenlang voor. De Kia Picanto en Volvo XC40 staan respectievelijk op de tweede en derde plaats en blijven het dus ondanks hun leeftijd bijzonder goed doen.

Populairste automerken oktober 2022

Merk Aantal Marktaandeel 1 Toyota 2.944 10,15 % 2 Kia 2.824 9,7 % 3 Volkswagen 2.517 8,7 % 4 Renault 1.829 6,3 % 5 Opel 1.705 5,9 %

Populairste auto's oktober 2022