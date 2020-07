Europese autoverkoop: afname krimp zet door

We hebben wel eens een minder ingewikkelde kop afgeleverd, maar toch klopt het: de afname van de krimp van de autoverkopen zet door in Europa. Toch zijn er in de eerste helft van 2020 wel fors minder auto’s verkocht dan in 2019.

Concreet betekent dit dat er in juni weliswaar fors minder auto’s zijn verkocht dan een jaar ervoor, maar dat de afname wel een stuk kleiner is dan in de heviger door de coronacrisis geteisterde maanden april en mei.

In juni kwam de daling uit op 24,1 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Fors, maar in mei noteerden we nog een daling van 52,3 procent. Ook dat was al relatief goed nieuws: in april 2020 werden er maar liefst 76,3 procent minder auto’s verkocht dan in april 2019.

De genoemde cijfers zijn afkomstig van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) en gelden voor de Europese Unie plus het verenigd Koninkrijk en de EFTA-landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. In totaal zijn er in dat gebied 1.131.843 nieuwe auto’s verkocht, tegenover 1.491.465 in juni 2019.

Subsidie

Er is maar één land dat in juni meer auto’s over de toonbank zag gaan dan vorig jaar: Frankrijk. Naar het waarom is het niet lang zoeken, want dat land lanceerde eind mei een subsidieregeling voor plug-in hybrides en EV’s. Consumenten komen daardoor in aanmerking voor maximaal €12.000 voordeel bij aanschaf van zo’n auto, bestaande uit een slooppremie en een zeer riante aankoopsubsidie.

Eerste helft

Over de gehele eerste helft van 2020 noteert de ACEA een daling van maar liefst 39,5 procent voor de gehele regio. Het totaal kwam op 5.101.669 stuks, tegenover 8.427.639 exemplaren in 2019. Met -29,9 procent doet Nederland het dan nog relatief goed. Alle andere Europese landen noteren ook stevige afnames over deze periode. Finland deed het met -21,4 procent nog het best, terwijl Kroatië met -54,4 procent hekkensluiter is op dit gebied.