Fransen krijgen €7.000 subsidie voor elektrische auto's

Van de 8 miljard euro van het aangekondigde Franse reddingsplan zal zo’n 1,3 miljard euro naar aankoopsubsidies voor consumenten gaan. Deze subsidie maakt vooral de aankoop van een plug-in hybride of volledig elektrische auto aantrekkelijk. Bij de aankoop van een geheel elektrische auto kan het voordeel namelijk oplopen tot maar liefst € 12.000. Een Fransman die een EV koopt, wordt op twee manieren gestimuleerd: wie een oude dieselauto laat slopen en een EV koopt, krijgt € 5.000 slooppremie. Daarbovenop volgt de € 7.000 aankoopsubsidie voor de nieuwe EV. Eerder lag deze aankoopprikkel vanuit de overheid al op € 6.000. De slooppremie is verdubbeld, want die was eerder vastgesteld op maximaal € 2.500. De nieuwe elektrische auto mag maximaal € 45.000 kosten om voor de regeling in aanmerking te komen. Voor auto’s als de Renault Zoe kan dit bijvoorbeeld voor een flinke verkoopimpuls betekenen. Een Fransman stapt dan bijvoorbeeld in voor € 25.000, in plaats van € 32.000. Wie ook nog eens z'n oude diesel laat slopen, kan het kostenplaatje dan zelfs tot € 20.000 laten zakken.

Ook klanten die overstappen op een plug-in hybride kunnen op een extra Frans steuntje in de rug rekenen. Voor PHEV’s van maximaal € 50.000 en met een minimale elektrische range van 50 kilometer komt de overheid met een subsidie van € 2.000. Daarnaast geldt ook voor dit soort auto’s dat de slooppremie van de oude auto is verhoogd naar € 5.000. Fransen die liever nog vasthouden aan de conventionele brandstoffen krijgen echter ook een extra premie. Zij krijgen € 3.000 subsidie zolang de nieuwe auto aan de strengste emissie-eisen voldoet. De regeling start per 1 juni en zal tot het einde van dit jaar duren.

President Macron maakt zich al langer hard voor de verduurzaming van het Franse wagenpark. Tegen 2025 moeten er jaarlijks een miljoen elektrische auto’s van de Franse merken worden gebouwd. Volgens Automotive News Europe komt Duitsland volgende maand met zijn versie van een dergelijke subsidieregeling.