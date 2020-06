Krimp Europese autoverkoop neemt iets af

Dat Europa langzaam maar zeker uit het corona-dal kruipt is terug te zien in de verkoopcijfers van auto’s. In vergelijking met de ongekende krimp van april, neemt de verkoopdaling in mei iets af.

Uit cijfers van brancheorganisatie ACEA blijkt dat in de afgelopen maand mei 581.161 nieuwe Europese auto's geregistreerd zijn. In vergelijking met een jaar eerder is dat een krimp van 52,3 procent, want toen ging het nog om 1.217.259 auto's. Dat is natuurlijk alsnog een hele klap voor de automarkt, maar in vergelijking met de krimp van april (76,3 procent) ziet het er al iets rooskleuriger uit.

Over de eerste vijf maanden van 2020 gezien, krimpt de Europese autoverkoop met 41,5 procent. Dat percentage loopt in vergelijking met een maand geleden nog wel iets op: na april stond de teller op 38,5 procent. Economen verwachten dat de Europese autoverkoop dit jaar uiteindelijk met minimaal 32 procent gaat krimpen ten opzichte van 2019.

De Spaanse automarkt werd vorige maand het hardst geraakt. Daar leverde men 72,7 procent in. In Frankrijk, Italië en Duitsland bedroeg de krimp achtereenvolgens 50,3 procent, 49,6 procent en 49,5 procent. Over het hele jaar gezien ging de verkoop in deze landen ook het hardst onderuit met Spanje aan de top met 54,2 procent.