Europees Parlement stemt voor ‘elke 60 km laadpaal’-plan

Highlights

Iedere 60 km een snellader

Iedere 100 km waterstof

Alleen langs Ten-T-'corridors'

Inzichtelijker prijzen

Het Europese voorstel richt zich op de zogenaamde Ten-T-wegen, een door de EU aangewezen netwerk van Europese hoofdwegen. Langs die wegen moet in 2030 minimaal elke 60 kilometer een snellader te vinden zijn. Daarnaast wordt een vrij serieus netwerk van waterstofstations opgebouwd, met name voor vrachtverkeer. Al voor het einde van 2027 moet er iedere 100 km zo’n waterstofstation verrijzen voor waterstof in gasvorm. Dat is nog wat frequenter dan in het eerdere artikel, waarin nog over 150 km werd gesproken. Daarnaast moeten er ook tankstations komen voor vloeibare waterstof, al is daarvoor elke 400 km het voorgestelde minimum.

Het in de basis mooie plan roept wel de vraag op of dit niet gewoon aan de markt kan worden overgelaten. In Nederland hebben we tenslotte ook een fijnmazig netwerk van Fastned- Ionity- en andere snellaadstations, zonder dat deze regel daarvoor nodig was. VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal, medeonderhandelaar op dit dossier, gaat daar deels in mee: "Als het gaat om laadpalen, is er sprake van serieuze scheefgroei in Europa. Nederland loopt voorop en in landen als Frankrijk en Duitsland gaat het ook steeds beter, maar in andere landen gaat het minder hard. De voorgestelde hoeveelheid laders is niet optimaal, maar het minimum dat nodig is," verklaart Nagtegaal in gesprek met AutoWeek. Door de aanwezigheid van die minimale laadinfrastructuur kan de verkoop van elektrische auto’s op gang worden geholpen in landen waar dat nog niet gebeurd is, is het idee. Nagtegaal: "De markt moet dit uiteindelijk oppakken, maar tegelijkertijd zien we wel dat wetgeving helpt.”

Die wetgeving zal overigens zeker niet dicteren of vrachtwagens op waterstof moeten rijden of oplaadbaar zullen zijn. “Voor personenauto’s is batterij-elektrisch het meest relevant, maar voor het zwaardere transport lijkt waterstof vaak interessanter. Transportbedrijven moeten dat uiteindelijk zelf bepalen, maar dan moet die keuze er wel zijn." Dat waterstof vooral voor grotere en zwaardere voertuigen interessant is, is bepaald geen nieuw idee. Toch zijn er ook best wat autofabrikanten mee bezig, de laatste tijd weer wat vaker dan eerst. Wie een waterstofauto koopt, profiteert natuurlijk ook van de waterstofstations, die ook voor personenauto's toegankelijk zullen zijn.

Overleg met lidstaten

De stemming in het Europees Parlement brengt de invoering van het plan verder, maar betekent nog niet dat het helemaal definitief is. Nagtegaal: “Nu moet er onderhandeld worden met de lidstaten. Dat kan echter best gaan, en dan is er binnen een paar maanden een definitieve ‘go’ en gaan we van start. In die onderhandelingen kan het best zijn dat er hier en daar een uitzondering wordt gemaakt op de 60 km-regel, bijvoorbeeld in zeer dunbevolkte gebieden in een land als Finland. Ook dient er rekening te worden gehouden met de capaciteit van het elektriciteitsnet."

De precieze uitvoering van dit plan wordt sowieso aan de lidstaten zelf overgelaten. Voor de implementatie is een budget van €1,5 miljard beschikbaar, wat het ook aantrekkelijk moet maken voor bedrijven om aan de slag te gaan met de bouw van laadlocaties. De EU stelt niet alleen eisen aan de hoeveelheid laders, maar ook aan de laders zelf. Zo moeten op of bij de paal inzichtelijk zijn wat het laden kost en dient de hoeveelheid betaalmogelijkheden te worden uitgebreid, bij voorkeur inclusief reguliere bankpassen en creditcards. Bij laders op afgelegen gebieden kan er ook gedacht worden aan een noodknop, wat met name ’s avonds en ’s nachts bevorderlijk kan zijn voor de veiligheid.

Het nieuws over de nieuwe Europese plannen komt min of meer gelijktijdig met een onderzoek van ACEA, dat berekende hoeveel laders er per 100 km weg te vinden zijn in alle EU-landen. De uitkomst van dat onderzoek kan niet één op één naast de nieuwe plannen worden gelegd, omdat ACEA keek naar álle laadpalen. Bij de zojuist goedgekeurde plannen gaat het specifiek om snelladers, en dus om de mogelijkheid om met een elektrische auto heel Europa te doorkruisen.