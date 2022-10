Zoveel EV-laders staan er voor elke 100 km weg in EU-landen

De ACEA berekende het aantal laders nu eens niet in absolute cijfers, maar per kilometer weg. Dat is interessant, omdat het veel zegt over de toegankelijkheid van die laders. Wel is het belangrijk dat het hierbij om álle laders gaat. Ook de reguliere laadpaal bij jou om de hoek telt dus mee, waarmee zeker niet iedere lader daadwerkelijk geschikt is om tijdens een lange rit te gebruiken. Gemiddeld is zo’n 14 procent van alle laadpunten een snellader, ofwel één op de zeven laders. Daarbij gaat het om exemplaren met een vermogen van meer dan 22 kW, wat de limiet is voor wisselstroom-laders.

Kijkend naar alle laders, heeft Nederland gemiddeld 64,3 EV-laadpunten per 100 km weg. Eén lader voor elke anderhalve kilometer weg dus. Daarmee gaat ons land aan kop in de EU, wat na eerdere onderzoeken geen verrassing mag heten. Luxemburg volgt 57,9 laders per 100 km, maar daarna zet de daling rap in. De nummer 3, Duitsland, heeft ‘slechts’ 25,8 exemplaren per 100 km weg, Portugal (4) 24,9. België staat op de achtste plek, na Italië, met 18,4 stuks per 100 km weg.

Van de 27 EU-lidstaten zijn er 17 met minder dan 5 EV-laders per 100 kilometer weg, Zes landen halen zelfs het gemiddelde van 1 lader per 100 km weg niet. Dat zijn Letland (0,7), Polen (0,7), Estland (0,6), Cyprus (0,4), Griekenland (0,4) en hekkensluiter Litouwen. In dat land zijn gemiddeld per 100 km weg maar 0,2 laders te vinden.

Aandeel (PH)EV's

ACEA keek tegelijkertijd naar het aandeel van auto's met een stekker-aansluiting in de nationale verkoopcijfers, dus plug-in hybrides en EV's samen. De brancheorganisatie noteerde daar soortgelijke verschillen: in Litouwen ligt dit aandeel op 3,7 procent, in Nederland op 29,5. Koploper op dit vlak in de EU is Zweden (45 procent), dat gezien de honderden kilometers aan niemandsland richting het noorden minder hoog scoort als het gaat om het aantal laders per 100 km weg (12,2). Hekkensluiters wat betreft (PH)EV-verkopen zijn Malta (onmeetbaar klein aandeel), Bulgarije en Cyprus. Bij laatstgenoemden zijn EV’s goed voor een marktaandeel van 1,7 procent. Een opmerkelijke inzending is Denemarken, dat vaak met Nederland wordt vergeleken. Hier ligt het aandeel van stekkerauto's in de verkopen nog wat hoger dan bij ons, met 35,3 procent. Toch komt het land als het gaat om laders niet verder dan een negende plek, met 7,7 laadpunten per 100 km.

Land Laders per 100 km Aandeel (PH)EV's in verkopen Nederland 64,3 29,5% Luxemburg 57,9 20,5% Duitsland 25,8 26,0% Portugal 24,9 19,7% Zweden 12,2 45,0% Oostenrijk 9,9 20,0% Italië 9,2 9,4% België 8,8 18,4% Denemarken 7,7 35,3% Kroatië 6 4,1% Finland 4,8 30,8% Frankrijk 3,4 18,3% Malta 3,4 0,0% Slovenië 3,3 3,5% Slowakije 2,9 3,0% Bulgarije 2,3 1,7% Tsjechië 1,6 3,2% Ierland 1,6 15,8% Spanje 1,6 7,8% Roemenië 1,3 7,3% Hongarije 1,1 7,0% Letland 0,7 3,9% Polen 0,7 3,7% Estland 0,6 2,9% Cyprus 0,4 1,7% Griekenland 0,4 6,9% Litouwen 0,2 3,7%

Het moge duidelijk zijn: voor een volledige elektrificatie van het wagenpark binnen de EU is er nog een lange weg te gaan. Letterlijk, in dit geval.