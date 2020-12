EU wil strengere milieuregels voor EV-accu's

Met de nieuwe regels wil de Europese Unie wereldwijd de toon zetten als het om de duurzaamheid van accu's gaat. De strengere milieueisen gaan niet alleen invloed hebben op de accu's die in Europa geproduceerd zijn, maar ook op accu's die fabrikanten elders produceren en in Europa aan de man brengen. Het maakt daarbij niet uit of men de accu's los verkoopt of aanbiedt in producten. Om de accu's te verduurzamen, moeten de gebruikte grondstoffen op een verantwoorde manier verkregen zijn en dienen de fabrieken te draaien op 'groene energie'. Daarnaast wil de EU dat het aandeel van potentieel schadelijke materialen als kobalt en nikkel in de accu's verder daalt. Verder eist de EU dat fabrikanten de levensduur en efficiëntie van de accu's verbeteren. Wanneer de regels definitief van kracht zullen zijn, is nog niet bekend.

Volgens Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius, die gaat over het milieubeleid, wordt de Europese Unie wereldwijd de tweede markt voor accu's. Hij stelt dat de accu's die op de Europese markt verkocht worden daarom niet achter mogen blijven op het gebied van duurzaamheid. Overigens steekt de EU zijn ambities op het gebied van batterijproductie niet onder stoelen of banken. Men verwacht dat de Europese productie van accu's in 2025 op een dusdanig niveau is dat er mogelijk zelfs exportcapaciteit vrijkomt. Momenteel is PSA bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een accufabriek in het Duitse Kaiserslautern, waarvoor het miljarden euro's aan EU-subsidie ontvangt. Ook heeft de EU de beurs getrokken voor de bouw van een accufabriek van Northvolt in Zweden. Er strijken ook uit Azië afkomstige batterijfabrikanten als CATL, Svolt, Samsung SDI en LG Chem neer in Europa.